ГУР та МЗС евакуювали 133 українців з Ізраїлю (фото)

«Ця операція стала частиною ширших зусиль із повернення українських громадян через погіршення безпекової ситуації на Близькому Сході»

За дорученням президента України Володимира Зеленського 22 червня 2025 року ГУР спільно з Міністерством закордонних справ України провело успішну операцію з евакуації цивільного населення з Ізраїлю, де триває загострення безпекової ситуації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

У результаті спецоперації з Ізраїлю вивезено 176 людей. Серед них – 133 громадянина України, а також Молдови, Латвії, Азербайджану, Естонії та США. Літак із пасажирами успішно приземлився на території Молдови. Звідти громадяни України продовжать шлях додому.

фото: ГУР МО України/Telegram

«Ця операція стала частиною ширших зусиль із повернення українських громадян через погіршення безпекової ситуації на Близькому Сході», – йдеться у повідомленні.

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фото: ГУР МО України/Telegram

Тим, хто бажає скористатися допомогою держави, розвідка рекомендує звертатися до посольства України в Державі Ізраїль за телефоном: (+972) 54 667 67 82 або електронною поштою: [email protected].

Також доступна цілодобова гаряча лінія Міністерства закордонних справ України за номером: +38-044-238-16-57.

Нагадаємо, що внаслідок ракетної атаки Ірану по ізраїльському місту Бат-Ям, розташованого на південь від Тель-Авіва, загинули п’ятеро громадян України з Одеси. Родина перебувала в Ізраїлі з грудня 2022 року, вони приїхали на лікування семирічної Насті Бурик, яка хворіла на рак крові. Дівчинка загинула разом зі своєю бабусею та двома двоюрідними братами – дев'ятирічним Костянтином і 13-річним Іллею.