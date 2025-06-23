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ГУР та МЗС евакуювали 133 українців з Ізраїлю (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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ГУР та МЗС евакуювали 133 українців з Ізраїлю (фото)
Україна евакуювала 176 людей з Ізраїлю
фото: ГУР МО України/Telegram

«Ця операція стала частиною ширших зусиль із повернення українських громадян через погіршення безпекової ситуації на Близькому Сході»

За дорученням президента України Володимира Зеленського 22 червня 2025 року ГУР спільно з Міністерством закордонних справ України провело успішну операцію з евакуації цивільного населення з Ізраїлю, де триває загострення безпекової ситуації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

У результаті спецоперації з Ізраїлю вивезено 176 людей. Серед них – 133 громадянина України, а також Молдови, Латвії, Азербайджану, Естонії та США. Літак із пасажирами успішно приземлився на території Молдови. Звідти громадяни України продовжать шлях додому.

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фото: ГУР МО України/Telegram

«Ця операція стала частиною ширших зусиль із повернення українських громадян через погіршення безпекової ситуації на Близькому Сході», – йдеться у повідомленні.

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фото: ГУР МО України/Telegram

Тим, хто бажає скористатися допомогою держави, розвідка рекомендує звертатися до посольства України в Державі Ізраїль за телефоном: (+972) 54 667 67 82 або електронною поштою: [email protected].

Також доступна цілодобова гаряча лінія Міністерства закордонних справ України за номером: +38-044-238-16-57.

Нагадаємо, що внаслідок ракетної атаки Ірану по ізраїльському місту Бат-Ям, розташованого на південь від Тель-Авіва, загинули п’ятеро громадян України з Одеси. Родина перебувала в Ізраїлі з грудня 2022 року, вони приїхали на лікування семирічної Насті Бурик, яка хворіла на рак крові. Дівчинка загинула разом зі своєю бабусею та двома двоюрідними братами – дев'ятирічним Костянтином і 13-річним Іллею.

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Теги: МЗС Ізраїль українці евакуація ГУР

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