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Поліг під час виконання бойового завдання на Донеччині. Згадаймо Сергія Возного

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Поліг під час виконання бойового завдання на Донеччині. Згадаймо Сергія Возного
48-річний солдат Сергій Возний на псевдо Куниця загинув поблизу селища Ямпіль на Донеччині
колаж: glavcom.ua

Возний служив у 58-ій окремій мотопіхотній бригаді імені гетьмана Івана Виговського. Обіймав посаду навідника

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Сергія Возного.

48-річний солдат Сергій Возний на псевдо Куниця загинув 3 травня 2023 року поблизу селища Ямпіль на Донеччині. Виконуючи бойове завдання, він отримав смертельне вогнепальне кульове поранення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Меморіал героїв.

Сергій народився 15 лютого 1975 року в селі Варварівка Полтавської області. Закінчив Варварівську середню школу. З 14 років захоплювався гирьовим спортом. Брав участь в районних спортивних спартакіадах.

Неодноразово був нагороджений за 1 та 2 місця. В цивільному житті працював у Варварівській спеціальній школі на посаді охоронника.

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі Сергій Возний нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня посмертно
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі Сергій Возний нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня посмертно
фото: Мартинівська сільська громада

Під час повномасштабної війни долучився до лав ЗСУ, щоб захистити дім та сім’ю від ворогів. Служив у 58-ій окремій мотопіхотній бригаді імені гетьмана Івана Виговського. Обіймав посаду навідника.

«Сергій для нас був усім. Мені, як дружині, та дітям не віриться й досі, що він не приїде додому. Не сприймається той факт, що ми тепер без нього. Побратими згадують його як людину, з якою не страшно було йти на завдання. Вони знали, що з ним вони повернуться живі. Зі слів хлопців, Сергій багатьом врятував життя і вони вдячні йому за це. Нам дуже не його не вистачає», – розповіла дружина полеглого захисника Оксана.

Поховали воїна в рідному селі.

У нього залишились мама, дружина, син і донька.

Посмертно Сергія Возного нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня та медаллю «Сильному духом». 

На його честь назвали секцію гирьового спорту в Мартинівській громаді, де він проживав.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна українці хвилина мовчання пам'ять

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