Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Помер український поет, дисидент Ігор Калинець

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Помер український поет, дисидент Ігор Калинець
Ігор Калинець – автор сімнадцяти поетичних збірок
фото з відкритих джерел

Ігоря Калинця було засуджено на шість років ув'язнення суворого режиму і три роки заслання

У суботу, 28 червня, у віці 85-ти років у Львові помер дисидент і поет Ігор Калинець. Як інформує «Главком», про це повідомила його дочка Дзвенислава Калинець-Мамчур на своїй сторінці у Facebook.

Ігор Калинець – поет-шістдесятник, громадський діяч, політичний в’язень радянських таборів, представник десидентсько-самвидавного руху в Україні.

Народився 9 липня 1939 року у Ходорові на Львівщині. Випускник філологічного факультету Львівського університету. Працював у Львівському обласному державному архіві, після повернення із заслання – в науковій бібліотеці імені Василя Стефаника.

11 серпня 1972 року Ігоря Калинця засуджено на шість років ув'язнення суворого режиму і три роки заслання. Покарання відбував у Пермських концтаборах разом з іншими шістдесятниками – Іваном Світличним, Василем Стусом, Миколою Горбалем тощо.

Був одружений з Іриною Стасів-Калинець – українською поетесою, діячкою дисидентського руху, активісткою українського національного і правозахисного руху, художницею, філологинею. Ірина Стасів-Калинець померла 31 липня 2012 року.

Ігор Калинець – автор сімнадцяти поетичних збірок, написаних у період між серединою шістдесятих та 1981 роком. Після повернення із заслання перестав писати вірші, проте видавав дитячі збірки, редагував низку часописів. Лауреат численних нагород і відзнак, зокрема, премії імені Митрополита Андрея Шептицького, ордену князя Ярослава Мудрого IV ступеня (від якого відмовився на знак протесту проти «зросійщення»), премії імені Василя Стуса та Національної премії України імені Тараса Шевченка тощо.

Раніше пішов з життя колишній міський голова Одеси Руслан Боделан. Йому було 83 роки. 

Також на 86-му році життя помер громадсько-політичний діяч, народний депутат України трьох скликань Юрій Гнаткевич. 

Читайте також:

Теги: Львів смерть СРСР

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Маніпулюючи військовим, жінка неодноразово виманювала у нього кошти під вигаданими приводами
На Львівщині жінка ошукала військового на 900 тис. грн
1 червня, 19:35
Іван Терлецький народився у Києві, де й почав робити перші кроки у великий футбол
Пішов з життя екстренер «Динамо»
9 червня, 11:50
Немешкало розпочинав займатися футболом у спеціалізованій ДЮСШ Полтави
Помер ексгравець «Ворскли» та збірної Молдови з футболу
9 червня, 15:45
Василь Гандзій загинув 2 червня
На війні з Росією загинув футбольний арбітр Василь Гандзій
9 червня, 18:35
10 хвилин затору врятували життя: жінка дивом уникла трагедії рейсу Air India
10 хвилин затору врятували життя: жінка дивом уникла трагедії рейсу Air India
12 червня, 22:46
Через удари по Києву виникли пожежі
Громадянин США помер під час російської атаки на Київ
17 червня, 03:59
Зустріч Фінляндія – Польща було перервано більш ніж на півгодини через те, що уболівальнику стало погано
У лікарні помер уболівальник, якому стало погано під час матчу Фінляндія – Польща
12 червня, 12:57
Юрій Феліпенко вступив до лав ЗСУ у квітні 2024 року
Прощання з актором Юрієм Феліпенком: оголошено місце і час
17 червня, 14:45
Коли в Україну прийшла велика війна, Артем став до лав захисників, боронив схід України від російської навали
«Воїн світла». На війні загинув титулований український спортсмен
13 червня, 15:54

Події в Україні

На Тернопільщині виконавча служба вилучила у боржника гілку граба
На Тернопільщині виконавча служба вилучила у боржника гілку граба
На Донеччині розвідники оригінально привітали окупантів із Днем Конституції України
На Донеччині розвідники оригінально привітали окупантів із Днем Конституції України
Зеленський поділився подробицями зустрічі з Трампом
Зеленський поділився подробицями зустрічі з Трампом
Помер український поет, дисидент Ігор Калинець
Помер український поет, дисидент Ігор Калинець
СБУ знищила три гелікоптери на аеродромі у Криму
СБУ знищила три гелікоптери на аеродромі у Криму
Полонені окупанти відновили оселю матері трьох військових в Ізюмі
Полонені окупанти відновили оселю матері трьох військових в Ізюмі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
253K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 червня: ситуація на фронті
165K
Гонець Путіна неочікувано назвав винного у розв'язанні Третьої світової
111K
Засуджена до 14 років за держзраду матір екснардепки від Партії регіонів, вийшла з СІЗО
98K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 червня 2025
45K
Верховний лідер Ірану відповів на ультиматум Трампа
44K
Зеленський доручив збільшити виплати військовим та поліцейським

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 05:28
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Атака на українські міста, заяви лідерів на саміті НАТО: головне за ніч
25 червня, 05:57
Атака на Сумщину та Харків, Трамп оголосив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном: головне за ніч
24 червня, 05:47
ТЦК повинні змінити своє обличчя. Сирський заявив про хвилю відряджень на передову
22 червня, 10:56
Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47

Прес-релізи

GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
26 червня, 09:05
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua