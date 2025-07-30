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Смертельна ДТП у Словенії: п'ятеро загиблих, серед них четверо громадян України

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Смертельна ДТП у Словенії: п'ятеро загиблих, серед них четверо громадян України
фото: Promet.si

Трагічна ДТП у Словенії: П'ятеро загиблих, серед них четверо українців

Сьогодні близько 10:30 ранку на автостраді поблизу з'їзду Словенська Коніца, у напрямку Любляни, сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинули п'ятеро осіб. Спочатку поліція Цельє повідомила про чотирьох загиблих, але пізніше Головне поліцейське управління уточнило, що п'ята особа, яка брала участь в аварії, також померла. Усі загиблі є іноземними громадянами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Delo.

Як пояснили у поліції Цельє, аварія сталася безпосередньо перед зоною відпочинку Тепаньє. Український водій фургона, в якому перебувало семеро осіб, через невідповідну швидкість врізався в задню частину причепа, яким керував водій з Росії. За попередньою інформацією, четверо з п'яти загиблих є громадянами України.

Смертельна ДТП у Словенії: п'ятеро загиблих, серед них четверо громадян України фото 1
фото: Promet.si

Водій, який спричинив аварію, отримав лише легкі травми, тоді як один із пасажирів фургона зазнав серйозних ушкоджень. У рятувальній операції брав участь гелікоптер, який доставив одного з постраждалих до лікарні. Ця аварія вже названа однією з найгірших дорожньо-транспортних пригод на території Словенії.

Нагадаємо, у Великій Британії двоповерховий автобус з пасажирами врізався у міст. Внаслідок ДТП постраждало щонайменше 15 людей.

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Теги: ДТП Словенія українці

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