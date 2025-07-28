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У Нідерландах на українців масово полюють телефонні шахраї

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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У Нідерландах на українців масово полюють телефонні шахраї
В окремих випадках зловмисники аргументують дзвінок нібито необхідністю «перевірити підозрілу активність»
фото з відкритих джерел

Аферисти представляються співробітниками служб безпеки або банків і просять надати банківські реквізити

Громадян України у Нідерландах масово атакують телефонні шахраї, які видають себе за поліцію, банки чи Інтерпол. Вони знають імена співрозмовників і намагаються виманити банківські дані, тому влада закликає не розголошувати жодної інформації телефоном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на RefugeeHelp.

Зазначається, що зловмисники телефонують українцям, знаючи їхні імена та прізвища, що одразу викликає довіру. Далі класична шахрайська схема – аферисти представляються співробітниками служб безпеки або банків і просять надати банківські реквізити, зокрема дані карток, логіни до онлайн-банкінгу або паролі.

Крім того, в окремих випадках зловмисники аргументують дзвінок нібито необхідністю «перевірити підозрілу активність», «захистити кошти від крадіжки», або взагалі лякають кримінальною відповідальністю. Видання наголошує, що все – брехня, розрахована на стрес і недосвідченість переселенців.

За словами представників RefugeeHelp, інциденти вже зафіксовані в кількох муніципальних центрах по всіх Нідерландах. Особливо активізувалися аферисти в останні тижні, і кількість звернень від постраждалих зростає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні активізувались шахраї з фейковими водійськими посвідченнями. Вони створюють копію справжнього посвідчення водія, залишаючи актуальні дані – ім’я, номер документа, категорії, змінюючи лише фото. Особливо небезпечно, що ці фальшивки створюють на основі викрадених реальних персональних даних. Зловмисник просто замінює фото на документі, маючи готове нове посвідчення.

Якщо водій з «дзеркальними правами» потрапляє в ДТП або порушує правила, усі претензії автоматично йдуть до справжнього власника документа. І людина може дізнатись про це лише після повістки до суду або штрафу.

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Теги: шахрайство Нідерланди українці банк

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У Нідерландах на українців масово полюють телефонні шахраї
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