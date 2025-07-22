У Британії двоповерховий автобус з пасажирами врізався в міст: є постраждалі

Триває розслідування обставин ДТП

У Великій Британії двоповерховий автобус з пасажирами врізався у міст. Внаслідок ДТП постраждало щонайменше 15 людей. Про це повідомляє Sky News, інформує «Главком».

Інцидент стався у місті Манчестер. Як повідомили у Північно-західна службі швидкої допомоги, 15 людей були госпіталізовані. За попередніми даними, одна людина була госпіталізувала з важкими травмами.

Поліція Манчестера написала: «Наразі ми реагуємо на зіткнення автобуса з мостом на перехресті Бартон-роуд і Траффорд-роуд в Екклсі». Очевидці розповіли, що після ДТП з верхньої частини автобуса доносились гучні крики пасажирів та прохання про допомогу.

Комісар з питань транспорту Манчестера Вернон Еверітт заявив: «Триває негайне та термінове розслідування обставин, і ми тісно співпрацюємо зі слідчою групою поліції Великого Манчестера та оператором автобусів Stagecoach».

Нагадаємо, у Румунії сталася аварія за участю автобуса з 60 українцями – транспортний засіб зіткнувся з румунським мікроавтобусом, унаслідок чого загинула одна людина.

ДТП трапилася вранці 30 червня на трасі DN2 у повіті Бакеу, що на північному сході країни. В автобусі перебували 60 громадян України, серед яких – 21 дитина. За попередніми даними, автобус врізався у мікроавтобус, який стояв на узбіччі, у ньому також були пасажири.