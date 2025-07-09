Британія та Євросоюз відклали плани щодо відправки військ до України

Плани розгортання військ з ЄС в Україні було відхилено на останніх переговорах «коаліції охочих»

Натомість європейські лідери обговорять плани щодо збільшення поставок боєприпасів для України

Великa Британія та Євросоюз відклали убік плани щодо відправки в Україну військ для підтримки безпеки після досягнення припинення вогню через невдачі США у врегулюванні війни та відмови Вашингтона надати гарантії безпеки для європейських солдатів. Про це пише «Главком» із посиланням на повідомлення газети Telegraph.

«Британія та Європа відсунули убік плани розгорнути в Україні тисячі військових, бо спроби Трампа досягти переговорами закінчення війни зазнали невдачі. Коаліція охочих зосередить майбутні обговорення на підтримці Києва у війні на виснаження… що є очевидним пом'якшенням планів», – йдеться у статті.

Наступне засідання «коаліції охочих» відбудеться 10 липня у відеоформаті під головуванням британського прем'єра Кіра Стармера та президента Франції Еммануеля Макрона, який перебуває з візитом у Лондоні.

На ній західні партнери замість відправки військ обговорять нарощування постачання боєприпасів Києву та стимулювання української оборонної промисловості, пише Telegraph. Крім цього, обговорюватиметься відновлення енерговиробництва в Україні та реконструкція країни після закінчення війни, повідомляє газета з посиланням на проєкт порядку денного зустрічі.

Зазначається, що рішення членів коаліції змінити свій підхід пов'язане із тривалими невдачами США досягти перемир'я. Переговори про відправку західних військових до України також провалилися, оскільки лише обмежена кількість союзників погодилася направити своїх солдатів до країни, а Вашингтон відмовився надавати гарантії безпеки для європейського контингенту, йдеться у матеріалі.

Як зазначає видання, початкові плани щодо розміщення військових в українських містах, портах і на АЕС вже були раніше пом'якшені, і Захід розглядав замість цього переміщення назад до України місій з навчання військових ЗСУ.

Нагадаємо, конфлікт між прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та президентом Франції Еммануелем Макроном може поставити під загрозу єдність «коаліції охочих», яка підтримує Україну.