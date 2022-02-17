  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Німеччина зніме більшість Covid-обмежень

    План із трьох пунктів передбачає поетапне зняття обмежень для зборів людей, торгових точок, ресторанів і готелів - Німеччина зніме більшість Covid-обмежень

    План із трьох пунктів передбачає поетапне зняття обмежень для зборів людей, торгових точок, ресторанів і готелів

    фото з відкритих джерел

    Послаблення карантину відбудеться 20 березня

    Федеральний уряд Німеччини погодив скасування більшості Covid-обмежень. Очікується, що процес проходитиме поступово, а останні заходи перестануть діяти з 20 березня 2022 року. Про це повідомляє dpa.

    За словами канцлера Німеччини Олафа Шольца, більшість обмежень скасують із 20 березня.

    «Ми можемо дивитися в майбутнє з більшим оптимізмом, ніж в останні кілька тижнів», – зазначив він.

    План із трьох пунктів передбачає поетапне зняття обмежень для зборів людей, торгових точок, ресторанів і готелів. Тим не менш, експерти в галузі охорони здоров'я як і раніше закликатимуть людей носити маски і дотримуватися соціальної дистанції.

    Як уточнив Шольц, кампанія з вакцинації точно збережеться на наступну осінь і зиму. Він також підкреслив, що зняття обмежень не означає скасування певних стандартів охорони здоров'я.

    Раніше стало відомо, що Польща суттєво пом'якшує Covid-обмеження.

    До слова, Кіпр з 1 березня спрощує правила для туристів.

    Також ЄС оновить правила подорожей для туристів: що зміниться.

    Читайте також:
    Теги: Німеччина уряд коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Німеччина зніме більшість Covid-обмежень