Німеччина зніме більшість Covid-обмежень

План із трьох пунктів передбачає поетапне зняття обмежень для зборів людей, торгових точок, ресторанів і готелів

Послаблення карантину відбудеться 20 березня

Федеральний уряд Німеччини погодив скасування більшості Covid-обмежень. Очікується, що процес проходитиме поступово, а останні заходи перестануть діяти з 20 березня 2022 року. Про це повідомляє dpa.

За словами канцлера Німеччини Олафа Шольца, більшість обмежень скасують із 20 березня.

«Ми можемо дивитися в майбутнє з більшим оптимізмом, ніж в останні кілька тижнів», – зазначив він.

План із трьох пунктів передбачає поетапне зняття обмежень для зборів людей, торгових точок, ресторанів і готелів. Тим не менш, експерти в галузі охорони здоров'я як і раніше закликатимуть людей носити маски і дотримуватися соціальної дистанції.

Як уточнив Шольц, кампанія з вакцинації точно збережеться на наступну осінь і зиму. Він також підкреслив, що зняття обмежень не означає скасування певних стандартів охорони здоров'я.

Раніше стало відомо, що Польща суттєво пом'якшує Covid-обмеження.

До слова, Кіпр з 1 березня спрощує правила для туристів.

Також ЄС оновить правила подорожей для туристів: що зміниться.

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