Австралія відкриває кордони

Від мандрівників вимагатимуть довідки про повну вакцинацію проти Covid-19

Уряд оголосив, що вперше за два роки країна відкриється для іноземних громадян

Державні кордони Австралії від 21 лютого вперше за майже два роки відкриються для іноземних громадян. Про це австралійський прем'єр-міністр Скотт Моррісон заявив у понеділок, 7 лютого, повідомляє The Australian.

Зазначається, що відповідне рішення ухвалили під час засідання Комітету національної безпеки Кабінету міністрів країни.

«Я знаю, що індустрія туризму буде з нетерпінням чекати на це, і впродовж наступних двох тижнів буде можливість як для відвідувачів, так і для них підготуватися до повернення іноземних гостей до Австралії», – вказав очільник уряду Австралії.

За його словами, для в'їзду до країни мандрівники повинні бути повністю вакцинованими проти Covid-19, а також «дотримуватися державних протоколів під час переміщення країною».

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