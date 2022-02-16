Який штам коронавірусу панує в Україні? Оприлюднені результати дослідження

В Україні домінує «Омікрон»

Науковці Інституту молекулярної біології і генетики НАН України завершили дослідження штамів SARS-CoV-2 у 93 зразках, взятих у хворих на коронавірус. Зразки, зібрані з 10 по 31 січня у 11 регіонах країни надав Центр громадського здоров’я МОЗ.

«Наші вчені провели повногеномне генотипування зразків методом секвенування нового покоління. Із 93 хворих на Covid-19, в яких було взято зразки, 80 – госпіталізовані. 15 осіб були невакциновані, 23 – вакциновані, у 55 пацієнтів статус вакцинації невідомий. Вік: семеро – діти до 16 років; 42 хворих – до 50 років; 25 хворих – 50-64 роки; 19 хворих – 65 років та вище», – йдеться у повідомленні.

Регіони, звідки надійшли зразки: Ужгород, Івано-Франківськ, Полтава, Суми, Тернопіль, Черкаси, Хмельницький, Рівне, Харків, Київ, Одеса.

Як з’ясували науковці інституту, у всіх 11 регіонах домінує «Омікрон».

«Цей штам детектовано у 83 зразках (89,3%). В Україні, судячи з досліджуваної вибірки, присутні всі нині відомі варіанти «Омікрону»: BA.1 та BA.2 виявлено у семи регіонах, BA.1.1 – у восьми, варіант BA.3 – в одному регіоні (див. рис. внизу ліворуч)», – повідомили вчені.

Водночас у 10 зразках вчені виявили «Дельта» штам. Це материнський, так званий. індійський штам (B.1.617.2) та його варіанти, зокрема AY.43, AY.4, які визнано небезпечними. У решті зразків з «Дельтою» – варіант «російська «дельта» (AY.122).

На сьогодні штам «Омікрон» панує в усьому світі: станом на середину лютого, за даними світової бази GISAID, його виявлено у більш ніж 90% усіх зразків.

Наприкінці січня в Європі «Омікрон» складав 86%, у світі – 84%, а в Україні – 89%.

фото: Інститут молекулярної біології і генетики

«Можна сказати, що дані значуще не відрізняються. Однак співвідношення різних варіантів «Омікрону» в Україні та у світі все-таки різні. Так, перший варіант «Омікрону» та його різновид B.1.1. в Європі і світі у січні мали більші показники, ніж в Україні, тоді як в Україні було зафіксовано більш, ніж удвічі вищий рівень присутності варіанту BA.2. Цьому варіанту притаманна вища контагіозність (швидше поширення) порівняно з попередніми варіантами «Омікрону» та інших штамів SARS-CoV-2», – розповіли науковці.

Українські вчені нагадали, що BA.3 – варіант «Омікрону», виявлений останнім (наприкінці листопада минулого року), – не перевищує 1% та на сьогодні переважно зустрічається у Польші. Його властивості ще досліджуються.

Щодо «Дельта» штаму, який у листопаді минулого року охоплював понад 96% зразків у світі, то нині його ефективно заміщує «Омікрон». У кінці січня «Дельту» виявлено лише у 13,8% зразків у Європі, та в 16% – у світі.

«Отже, як бачимо, динаміка зміни штамів SARS-CoV-2 в Україні відрізняється від загальносвітової та європейської. Для більш значущих висновків, які саме варіанти «Омікрона» будуть переважати надалі в нашій країні та чи з’являтимуться нові небезпечні варіанти, про можливу появу яких попереджає ВООЗ, необхідна більша вибірка для дослідження та подальший моніторинг штамів коронавірусу в Україні», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, понад 3,5 тис. українців за минулу добу потрапили до лікарень із коронавірусом.

Читайте також: