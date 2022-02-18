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    Португалія скасує більшість Covid-обмежень

    Країна поступово повертається до допандемійного життя - Португалія скасує більшість Covid-обмежень
    Країна поступово повертається до допандемійного життя
    фото: dpa

    Поки залишиться вимога носити маски в закритих приміщеннях, в громадському транспорті і супермаркетах

    Португалія в найближчі дні має намір скасувати більшість обмежень, які були введені через поширення Covid-19. Повністю їх знімуть протягом п'яти тижнів. Про це повідомляє Politico.

    Як заявила державна міністерка у справах президентства Маріана Вієйра да Сілва, в найближчі дні скасують обов'язкову ізоляцію після контактів з пацієнтами з Covid, рекомендації щодо переходу на віддалену роботу та обмеження щодо прийому відвідувачів в установах.

    Крім того, скасують вимогу мати негативний тест для пропуску на великі заходи, спортивні об'єкти, в бари і нічні клуби. Також пред'явлення цифрового Covid-сертифіката більше не буде обов'язковим, за винятком закладів охорони здоров'я і при в'їзді до Португалії.

    «Це дуже важливий момент і ще один крок до повернення до нормального життя», – додала Вієйра да Сілва.

    У той же час поки залишиться вимога носити маски в закритих приміщеннях, в громадському транспорті і супермаркетах.

    Відзначимо, добова захворюваність в Португалії знаходиться на позначці 20 тис. нових випадків Covid. Менше місяця тому там фіксували по 65 тис. випадків на добу.

    Нагадаємо, Німеччина зніме більшість Covid-обмежень.

    Раніше стало відомо, що Польща суттєво пом'якшує Covid-обмеження.

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    Теги: Португалія коронавірус
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    Португалія скасує більшість Covid-обмежень