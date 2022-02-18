Португалія скасує більшість Covid-обмежень

Поки залишиться вимога носити маски в закритих приміщеннях, в громадському транспорті і супермаркетах

Португалія в найближчі дні має намір скасувати більшість обмежень, які були введені через поширення Covid-19. Повністю їх знімуть протягом п'яти тижнів. Про це повідомляє Politico.

Як заявила державна міністерка у справах президентства Маріана Вієйра да Сілва, в найближчі дні скасують обов'язкову ізоляцію після контактів з пацієнтами з Covid, рекомендації щодо переходу на віддалену роботу та обмеження щодо прийому відвідувачів в установах.

Крім того, скасують вимогу мати негативний тест для пропуску на великі заходи, спортивні об'єкти, в бари і нічні клуби. Також пред'явлення цифрового Covid-сертифіката більше не буде обов'язковим, за винятком закладів охорони здоров'я і при в'їзді до Португалії.

«Це дуже важливий момент і ще один крок до повернення до нормального життя», – додала Вієйра да Сілва.

У той же час поки залишиться вимога носити маски в закритих приміщеннях, в громадському транспорті і супермаркетах.

Відзначимо, добова захворюваність в Португалії знаходиться на позначці 20 тис. нових випадків Covid. Менше місяця тому там фіксували по 65 тис. випадків на добу.

Нагадаємо, Німеччина зніме більшість Covid-обмежень.

Раніше стало відомо, що Польща суттєво пом'якшує Covid-обмеження.

До слова, Кіпр з 1 березня спрощує правила для туристів.

Також ЄС оновить правила подорожей для туристів: що зміниться.

Читайте також: