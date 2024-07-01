Спека змінить карту туризму по всій Європі – CNN

Хвилі спеки в Європі стають все небезпечнішими, тож туристи мають змінювати свої плани

Хвилі спеки, які торкнулись країн Європи через зміни клімату, нині стають дедалі частішими, що негативно впливає на туризм. Туристи тепер стоять перед непростим вибором: відвідування тепліших країн Середземномор'я скоротилося 2023 року через рекордні хвилі тепла та лісові пожежі. Про це пише CNN.

Таким чином туристи обирають напрямки з більш «м'яким кліматом», які стають все більш популярними, на думку експертів, які розмовляли з CNN.

Як зазначає видання, зараз найбільша проблема – як туристична індустрія та туристи зможуть адаптуватися до зростаючих наслідків зміни клімату. Особливо ця проблема актуальна для країн південної Європи, багато з яких покладаються на туризм як джерело стимулювання своєї економіки.

Кліматична криза вплине на всіх

Багато хто вважає, що кліматичні умови тепер можуть ще більше сприяти міграції туризму на північ, оскільки екстремальна спека впливає на рішення громадян про відпустку. Нещодавні високі температури і смерті від спеки привернули увагу деяких європейських мандрівників до кліматичної кризи і змусили відкласти або суттєво скоригувати плани щодо подорожей.

Керуючий найбільшим туристичним агентством Греції Стефанос Сідіропулос каже, що туристам не слід відразу ж розпочинати активний відпочинок. «Людям, які приїжджають із Північної Європи чи з Канади, тобто місць із більш прохолодною температурою, їм складніше. Їм потрібен час, щоб адаптуватися до цих умов», – сказав він CNN.

Вплив зміни клімату на те, де відпочивають туристи, матиме серйозні наслідки для деяких країн, які залежать від прибутків від мандрівників. За даними Всесвітньої ради подорожей та туризму, у Греції туризм приносить майже 38 мільярдів євро, близько 20% усієї економіки країни.

Так, в Італії, де в містах Рим, Перуджа і Палермо нещодавно було оголошено попередження про спеку третього рівня (вищого), згідно з останніми даними, на туризм припадає 10% економіки країни, а кожне восьме робоче місце пов'язане з відповідною індустрією.

За даними Європейської туристичної комісії (ETC), після літньої спеки в Європі в 2023 році, коли тисячі людей рятувалися втечею від лісових пожеж на грецькому острові Родос, стурбованість щодо зміни клімату серед європейських мандрівників зросла на 7%. Це сталося після зниження інтересу до місць відпочинку на півдні Середземномор'я в період з літа 2022 по 2023 рік, при цьому більш прохолодні напрямки, такі як Чехія, Болгарія та Данія стали більш привабливими, повідомили журалісти CNN

«Мандрівники все більше усвідомлюють екстремальні погодні явища та їх потенційний вплив на їхню відпустку», – сказав CNN Едуардо Сантандер, виконавчий директор ETC, додавши, що в майбутньому це може призвести до того, що більше мандрівників відвідають Південну Європу навесні та пізно восени. прибуття сюди у теплі літні місяці. На даний момент, за словами Сантандера, побоювання туристів щодо зміни клімату, як правило, відносно недовговічні. «Мандрівники хвилюються після літа, але, як правило, забувають про ці події, коли планують наступну відпустку навесні», – додав він.

Комахи та комарі

Екстремальна спека є одним із наслідків зміни клімату, що зачіпає туристичні точки по всій Європі. Але є інші. За даними Європейського центру з профілактики та контролю захворювань (ECDC), більш теплі умови, спричинені зміною клімату, витісняють популяції комарів-переносників хвороб у нові райони Європи. Кларк особливо наголосив, що під час спеки на початку червня чисельність комарів була дуже високою.

За даними ECDC, ключовий вид комарів, який може передавати віруси денге, чикунгунья та Зіка, під назвою Aedes albopictus, наразі виявлено у кількох європейських країнах, включаючи Грецію, Італію, Португалію та Іспанію.

Андреа Амон, директор ECDC, повідомила, що подорожі можуть допомогти розширити ареал цього виду. «Збільшення кількості міжнародних поїздок з країн, ендемічних по лихоманці денге, також збільшить ризик завізних випадків», – заявив Андреа Амон. Минулого року ECDC зареєстрував 130 випадків денге у Європі порівняно з 71 випадком у 2022 році. Цього літа в Європі поки не зареєстровано жодного випадку денге, повідомив ECDC CNN, але, виходячи з тенденцій минулого літа, вони очікують, що перші випадки будуть зареєстровані найближчими тижнями.

За даними ECDC, у березні в провінції Севілья в Іспанії зареєстровано випадок зараження людини вірусом Західного Нілу, що передається комарами Culex pipiens.

Рекордні температури минулого літа в усьому світі були викликані поєднанням антропогенної зміни клімату та поверненням природного явища Ель-Ніньо, що призводить до підвищення глобальної температури. Ця комбінація призвела до того, що температура досягла рекордного рівня у деяких частинах Європи. Але навіть попри те, що вплив Ель-Ніньо слабшає, експерти кажуть, що довгострокова тенденція глобального потепління збережеться.

«Зміна клімату змінює шанси на користь того, що більш екстремальні явища відбуваються частіше, а потім стають серйознішими», – сказала директор з адаптації до зміни клімату та стійкості Інституту світових ресурсів. Ребекка Картер. Вона додала, що велика кількість туристів у деяких частинах Європи чинить тиск на і без того напружену місцеву владу, оскільки вони борються з необхідністю захистити мешканців від сильної спеки, а також захистити туристів.

Нагадаємо, через спеку в Пакистані тисячі людей потрапили до лікарні, померли 568. Зазначається, що у найбільшому місті країни Карачі температура повітря перевищила 40°C, але через високу вологість відчувалось як 49-50°C. За даними медиків, протягом останніх шести днів вони доправили до міського моргу 568 жертв теплового удару.

До слова, на Канарських островах місцеві жителі втомилися від туристів і вимагають спровадити їх усіх додому. З такою ініціативою виступила група активістів на Тенерифе і оголосила голодування. Так, близько 20 цивільних місцевих ініціатив об'єдналися в організацію Canarias seagota та разом виступили проти туристів і оголосили голодування.