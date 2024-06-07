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Депутати ПАРЄ вимагають від ЄС посилити санкції проти металургії Росії

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Депутати ПАРЄ вимагають від ЄС посилити санкції проти металургії Росії
Нардепи нагадали, що ЄС вже ввів санкції проти деякої металопродукції з РФ
фото: depositphotos.com

РФ заробляє на війну, попри санкції: депутати ПАРЄ вимагають від ЄС відмовитись від російської металопродукції

Євросоюз працює вже над 14 пакетом санкцій, але існуючі заборони досі не завадили Росії заробляти мільярди доларів та продовжувати протиправну та жорстоку агресію проти України. Саме тому ЄС має діяти жорсткіше, і працювати не тільки над введенням нових санкцій, а й посилювати вже існуючі. Про це йдеться у зверненні до Верховного представника ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Джозефа Борреля від депутатів трьох країн – України, Польщі та Естонії.

«Існує лазівка, яку активно використовує кремлівський режим – вона полягає в тому, що в ЄС є підприємства, які належать або пов’язані з Росією. Люди, які ними володіють, користуються всіма привілеями – живуть у демократичному суспільстві, а водночас – зловживають привілеями, щоб забезпечити збагачення кремлівського режиму», – вказують депутати.

Як приклад підписанти наводять Новолипецьку металургійну компанію (НЛМК) і її кінцевого власника Володимира Лісіна. НЛМК володіє та управляє металургійними заводами у Данії, Італії та Бельгії. При цьому НЛМК є найбільшим виробником електротехнічної сталі у Росії: компанія допомагає Кремлю виготовляти ракетні комплекси «Тор» і «Оса», радіолокаційні станції для С-400 та міжконтинентальні балістичні ракети.

«Основою російської економіки є металургія, а також нафтогазовидобувна промисловість. Кремль заробляє мільярди, цинічно порушуючи міжнародну торгівлю та справедливу конкуренцію. Ні в кого у світі немає стільки доступних енергетичних ресурсів. Це дозволяє російським компаніям виробляти дешеву продукцію і активно вести демпінгувати на ринку, завдаючи збитків європейським та азійських конкурентів», – йдеться у листі.

Нардепи нагадали, що ЄС вже ввів санкції проти деякої металопродукції з РФ. Але шляхом брехні та шантажу Кремля вдалося продовжити квоти на російські сляби ще на чотири роки – хоча вони вали завершитися у вересні 2024 року.

«Однак 12 пакет санкцій послабив раніше введені обмеження. Він дозволив РФ імпортувати сляби аж до жовтня 2028 року у величезних кількостях, і ці послаблення пролобіювали НЛМК та їхні партнери/союзники в ЄС. Кожна тонна російської металопродукції – це кров українців. Тільки у 2024 році зволікання із запровадженням повноцінних обмежень дасть Росії щонайменше 2 мільярди доларів. І вони перетворяться на нові ракети для бомбардування України», – наголосили депутати.

Вони закликали ЄС бути жорсткішим: послідовніше вводити санкції та повністю припинити можливість імпорту російської металопродукції в ЄС. Тільки так можна послабити російську економіку і досягти переломного моменту у війні, яка загрожує безпеці всієї Європи.

Листа до Борреля підписали народний депутат України, голова Комітету з питань міграції та біженців ПАРЄ Олексій Гончаренко, депутат парламенту Естонії, голова естонської делегації у ПАРЄ Ерік Кросс, та депутат Сейму Польщі, голова польської делегації у ПАРЄ Аркадіуш Мулярчик.

Нагадаємо: у 12-му пакеті Євросоюз продовжив дію квот на російські сляби ще на чотири роки. Сумарний розмір квоти на імпорт цієї продукції з жовтня 2024-го до вересня 2028-го встановлений у розмірі 8,5 млн т з більш детальним розбиттям за періодами. Попередні санкції на імпорт слябів запровадили у жовтні 2022 року, у рамках 8-го пакета санкцій. Тоді було ухвалено рішення, що він може тривати до кінця вересня 2024-го у межах встановлених квот, а з 1 жовтня 2024 року імпорт має припинитися. Однак 12-й пакет санкцій фактично послабив раніше введені обмеження.

Теги: санкції Європа металургія Європейський союз обмеження

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