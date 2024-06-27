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На яких популярних одеських пляжах не можна купатися: список

Ірина Міллер
glavcom.ua
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На яких популярних одеських пляжах не можна купатися: список
Пляж в Аркадії
фото: Суспільне Одеса

Нафтопродуктів, солей важких металів та інших небезпечних речовин у воді не виявлено

На трьох популярних одеських пляжах стан води не відповідає нормам за бактеріологічними показниками.  Як повідомили у мерії, там зафіксували перевищення рівня кишкової палички.

Повідомляється, що було відібрано п'ять проб, у чотирьох із них виявили невідповідність нормам. Зокрема, на пляжах «10-та станція Великого Фонтану», «Аркадія», «Ланжерон» та місці скидання стічних вод по вул. Дача Ковалевського. 

Крім того, зробили забір води і на санітарно-хімічні показники. У цих пробах нафтопродуктів, солей важких металів та інших небезпечних речовин не виявлено.

Санітарно-епідеміологічна ситуація перебуває на постійному контролі, зазначили в одеській мерії.

Нагадаємо, один з клубів в одеській Аркадії відгородив «комерційну» зону пляжу від «безкоштовної». Паркан встановили просто посеред піску. Після резонансу у соцмережах та за пів години після зйомки журналістами огорожу прибрали.

Як пояснив адвокат Євгеній Іванченко, встановлення такої огорожі регулюється водним кодексом, зокрема, визначенням пляжної зони.

Нагадаємо, в Одесі в суботу 8 червня відкрився перший пляж, а саме «Калетон». Це одна з 20 локацій, які планується відкрити у регіоні. Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Він додав, що список пляжів буде доповнюватися по мірі проходження перевірок.

До слова, «Укрзалізниця» призначила додатковий поїзд Львів – Одеса на 30 червня. Крім цього, «Укрзалізниця» призначає поїзд №168/167 Львів – Одеса на 30 червня. Поїзд відправлятиметься зі Львова о 07:23 та прибуватиме до Одеси о 18:19. З Одеси поїзд відправлятиметься в ту ж дату о 08:03 та прибуватиме до Львова о 18:40.

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Теги: Одеса відпочинок

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