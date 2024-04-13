Жителі Канарських островів оголосили голодування і вимагають вигнати усіх туристів

Протестувальники хочуть, щоб на островах припинили будівництво готелів та полів для гольфу і запровадили податок на туризм

Активісти звинувачують туристів у погіршенні стану навколишнього середовища

На Канарських островах місцеві жителі втомилися від туристів і вимагають спровадити їх усіх додому. З такою ініціативою виступила група активістів на Тенерифе і оголосила голодування. Про це пише Bild.

Так, близько 20 цивільних місцевих ініціатив об'єдналися в організацію Canarias seagota та разом виступили проти туристів і оголосили голодування.

«Я почуваюся тут іноземцем, мені більше не комфортно. Начебто все створено для британських та німецьких туристів, які просто хочуть пити дешеве пиво, лежати на сонечку і їсти гамбургери та картоплю фрі», – розповів один із протестувальників.

Активісти звинувачують туристів у погіршенні стану навколишнього середовища, заторах на дорогах, зростанні цін, нестачі води і житла, у перенаселенні островів та появі проблем у секторі охорони здоров'я.

Також протестувальники хочуть, щоб на островах припинили будівництво готелів та полів для гольфу і запровадили податок на туризм. Вони обурені тим, що влада не розвиває тут промисловість і сільське господарство, натомість зосередила всю увагу на розвитку туризму.

Торік на Канарські острови приїхало близько 14 мільйонів іноземців. Порівняно з минулим роком їхня кількість зросла на 13%. Цього року зберігається тенденція збільшення кількості туристів.

«Бідність зростає, якість життя знижується, на вулицях ви бачите більше безпритульних, ніж будь-коли раніше. Ми наближаємося до соціального та екологічного колапсу. Здається все поставлено на службу туризму. Потреби населення не враховуються», – каже активіст Рубен Перес.

Нагадаємо, у Фінляндії набирає популярності новий вид «морозного» туризму.

Також популярний курорт Італії стане платним для туристів.