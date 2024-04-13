Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Жителі Канарських островів оголосили голодування і вимагають вигнати усіх туристів

Надія Карбунар
glavcom.ua
Жителі Канарських островів оголосили голодування і вимагають вигнати усіх туристів
Протестувальники хочуть, щоб на островах припинили будівництво готелів та полів для гольфу і запровадили податок на туризм
фото: Bild

Активісти звинувачують туристів у погіршенні стану навколишнього середовища

На Канарських островах місцеві жителі втомилися від туристів і вимагають спровадити їх усіх додому. З такою ініціативою виступила група активістів на Тенерифе і оголосила голодування. Про це пише Bild.

Так, близько 20 цивільних місцевих ініціатив об'єдналися в організацію Canarias seagota та разом виступили проти туристів і оголосили голодування.

«Я почуваюся тут іноземцем, мені більше не комфортно. Начебто все створено для британських та німецьких туристів, які просто хочуть пити дешеве пиво, лежати на сонечку і їсти гамбургери та картоплю фрі», – розповів один із протестувальників.

Активісти звинувачують туристів у погіршенні стану навколишнього середовища, заторах на дорогах, зростанні цін, нестачі води і житла, у перенаселенні островів та появі проблем у секторі охорони здоров'я.

Також протестувальники хочуть, щоб на островах припинили будівництво готелів та полів для гольфу і запровадили податок на туризм. Вони обурені тим, що влада не розвиває тут промисловість і сільське господарство, натомість зосередила всю увагу на розвитку туризму.

Торік на Канарські острови приїхало близько 14 мільйонів іноземців. Порівняно з минулим роком їхня кількість зросла на 13%. Цього року зберігається тенденція збільшення кількості туристів.

«Бідність зростає, якість життя знижується, на вулицях ви бачите більше безпритульних, ніж будь-коли раніше. Ми наближаємося до соціального та екологічного колапсу. Здається все поставлено на службу туризму. Потреби населення не враховуються», – каже активіст Рубен Перес.

Нагадаємо, у Фінляндії набирає популярності новий вид «морозного» туризму. 

Також популярний курорт Італії стане платним для туристів. 

Теги: населення влада голодування промисловість туризм будівництво

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Болгари рахують збитки після закінчення чергового літнього сезону
Сусідня з Україною країна з тріском провалила туристичний сезон
8 вересня, 2023, 08:25
Популярне туристичне місто запровадить найвищий туристичний податок у ЄС
Популярне туристичне місто запровадить найвищий туристичний податок у ЄС
30 вересня, 2023, 06:53
Російські туристи викрали на Карибах яхту й організували бізнес у Криму – ЗМІ
Російські туристи викрали на Карибах яхту й організували бізнес у Криму – ЗМІ
16 лютого, 12:49

Соціум

Жителі Канарських островів оголосили голодування і вимагають вигнати усіх туристів
Жителі Канарських островів оголосили голодування і вимагають вигнати усіх туристів
Населення Японії скорочується рекордними темпами
Населення Японії скорочується рекордними темпами
У Росії чоловік закидав будівлю уряду пляшками із запальною сумішшю
У Росії чоловік закидав будівлю уряду пляшками із запальною сумішшю
Іран захопив ізраїльський танкер в Ормузькій протоці
Іран захопив ізраїльський танкер в Ормузькій протоці
У Сіднеї сталася різанина в торговому центрі: шестеро загиблих
У Сіднеї сталася різанина в торговому центрі: шестеро загиблих
Росіяни вигадали новий фейк про майбутню втечу Зеленського (відео)
Росіяни вигадали новий фейк про майбутню втечу Зеленського (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
33K
Доблокувалися. Як скорочується товарообіг із Польщею (графіка)
22K
Названа трійка найкорумпованіших областей України
9806
Ексміністр оборони Резніков знайшов нову роботу
6069
13 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4684
В Україні через ракетну небезпеку годину тривала повітряна тривога
4521
Акції китайського виробника цементу обвалились на 99% за 15 хвилин: що відбулось

Новини

ДТЕК у березні запустив дві нові вугільні лави для стабільного вуглевидобутку
Сьогодні, 15:40
Через блокування продажів брухту «Укрзалізниця» недоотримала близько мільярда – ЗМІ
Сьогодні, 11:13
Країни просять своїх громадян залишити Іран та Ізраїль: головне за ніч
Сьогодні, 06:37
Невеликі дощі на півночі, до 21° тепла: прогноз погоди на 13 квітня
Сьогодні, 04:49
13 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:19
ЄС готує окремий режим санкцій для РФ, Іран зробив заяву щодо атаки на Ізраїль: головне за ніч
Вчора, 06:53

Прес-релізи

Business Wisdom Summit. Десятки менеджерів провідних компаній ділилися стратегіями розвитку під час війни
Business Wisdom Summit. Десятки менеджерів провідних компаній ділилися стратегіями розвитку під час війни
12 квiтня, 14:46
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua