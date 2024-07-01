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Financial Times назвав незамінний продукт, ціни на який досягли максимуму

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Financial Times назвав незамінний продукт, ціни на який досягли максимуму
Обсяги виробництва суттєво скоротилися в Іспанії, а також в Італії і навіть Греції. На ринку спостерігається глобальний дефіцит цього продукту
фото з відкритих джерел

За оцінкою експертів вартість $8 за літр є межею для покупців

Значне зростання ціни на оливкову олію спричинило зміни поведінки споживачів та перехід на товари-замінники. Продажі оливкової олії почали згортатися навіть в країнах Середземномор'я, де цей інгредієнт є обов'язковим для приготування більшості страв. Про це повідомляє Financial Times.  

Опитування найбільших продавців оливкової олії вказує на те, що споживачі вимушено реагують на суттєве зростання вартості і змінюють свої звички. Водночас аграрії говорять про необхідність підтримання високої вартості, оскільки значна посуха та спека призвели до значного зменшення виробництва оливкової олії в регіонах, які є традиційно найбільшими постачальниками.

Зокрема, обсяги виробництва суттєво скоротилися в Іспанії, а також в Італії і навіть Греції. На ринку спостерігається глобальний дефіцит цього продукту.

За спостереженнями аналітиків видання, за останні два сезони в усьому світі було виготовлено 2,4 млн тонн оливкової олії, що значно менше середнього попиту на цей продукт у розмірі 3,2 млн тонн. За даними виробників, вперше спостерігається спад виробництва два роки поспіль. Частково на вартість оливкової олії вплинули запроваджені деякими країнами заборони на експорт цього продукту, як це, наприклад, реалізовано в Туреччині, а також у Сирії та Марокко.

В більшості країн Європи вартість оливкової олії в річному вимірі зросла приблизно на 45-60% залежно від країни. Дефіцит продукту та висока вартість спричинили скорочення споживання в значних обсягах навіть в тих країнах, де використання оливкової олії є традиційним, а її вирощування та виготовлення однією з основ економіки. В Іспанії з початку року споживачі придбали на 22% менше оливкової олії, ніж минулого року.

Водночас вартість $8 за літр є найвищою, яку може сприйняти ринок, тому здорожчання улюбленого кулінарного інгредієнту надалі не передбачається.

Нагадаємо, вартість оливкової олії в країнах Європейського союзу у січні 2024 року виявилася на 50% вищою, ніж у січні 2023 року, повідомив Eurostat. Як зазначає статистичне відомство, ціни на оливкову олію підскочили у другій половині 2023 року: у серпні вони зросли на 37% порівняно з аналогічним періодом 2022 року.

До слова, у Іспанії відбувається хвиля крадіжок одного продукту, який став особливо дорогим цього сезону, пише  Bloomberg. Злочинці полюють на оливкову олію, ціни на яку різко зросли через аномальну спеку та мізерний урожай у країні. У таких умовах олія стає справжнім «рідким золотом», зазначає один із співрозмовників видання.

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Теги: експорт ринок спека аграрії урожай Марокко виготовлення

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