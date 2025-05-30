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The New York Times: Ілон Маск «інтенсивно» вживав наркотики, включаючи кетамін, екстазі та гриби

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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The New York Times: Ілон Маск «інтенсивно» вживав наркотики, включаючи кетамін, екстазі та гриби
The New York Times повідомляє, що вживання наркотиків Маском виходило далеко за рамки епізодичного
фото: The New York Times

The New York Times: Сімейне життя Маска ставало дедалі бурхливішим через «дубльовані» романтичні стосунки

Ілон Маск, який у 2024 році став одним із найближчих союзників Дональда Трампа, інтенсивно вживав наркотики, значно більше, ніж вважалося раніше. Про це повідомляє видання The New York Times з посиланням на свої джерела, пише «Главком».

Видання повідомляє, що вживання наркотиків Маском виходило далеко за рамки епізодичного. Він розповідав людям, що приймає стільки кетаміну, потужного анестетика, що це впливає на його сечовий міхур – відомий наслідок хронічного вживання. Також зазначається, що Маск подорожував із щоденною аптечкою, яка містила близько 20 таблеток, включно зі стимулятором Adderall, про що заявляли декілька очевидців. 

Як зазначає видання, незрозуміло, чи вживав 53-річний Маск наркотики, коли цього року став невід'ємною частиною Білого дому та отримав повноваження щодо скорочення федеральної бюрократії. Однак його поведінка в цей період була непередбачуваною: він ображав членів кабінету міністрів, жестикулював як нацист та спотворював свої відповіді в постановочних інтерв'ю.Паралельно з цим, за документами та інтерв'ю, сімейне життя Маска ставало дедалі бурхливішим через «дубльовані» романтичні стосунки та приватні судові тяжби, пов'язані з його зростаючим потомством.

Нещодавно Маск оголосив, що завершує свою роботу в уряді, посилаючись на велику кількість часу, витраченого на політику, замість бізнесу. Маск та його адвокат цього тижня не відповіли на запити The New York Times про коментарі щодо вживання наркотиків та особистого життя. Раніше Маск стверджував, що йому призначали кетамін від депресії, і він приймав його приблизно раз на два тижні. Своєму біографу він сказав: «Мені справді не подобається вживати незаконні наркотики».

Білий дім відмовився коментувати, чи просив він Маска пройти тести на наркотики. Хоча аерокосмічна фірма Маска, SpaceX, як великий державний підрядник, зобов'язана підтримувати робочу силу, вільну від наркотиків, та проводити випадкові тести, Маск, за словами джерел, близьких до процесу, отримував завчасне попередження про ці тести. SpaceX не відповіла на запитання щодо цих попереджень.

Прихильники Маска вважають його ексцентричним генієм, чий стиль управління є ключем до успіху. Проте минулого року, коли він вийшов на політичну арену, деякі люди, які його знали, були стурбовані його частим вживанням наркотиків, перепадами настрою та зацикленістю на бажанні мати більше дітей. Як зазначає видання, ця інформація ґрунтується на особистих повідомленнях та інтерв'ю з більш ніж десятком людей, які знали Маска або працювали з ним.

Цього року деякі з його давніх друзів відреклися від нього, вказавши на недоліки його публічної поведінки. «Ілон дедалі більше розширює межі своєї поганої поведінки», – сказав Філіп Лоу, нейробіолог і колишній друг Маска, який розкритикував його за жест, схожий на нацистський, на мітингу.

Крім того, деякі жінки кидають виклик Маску за контроль над своїми дітьми. Його колишня партнерка, музикантка Клер Буше (Граймс), приватно скаржилася на порушення угоди про опіку щодо їхнього 5-річного сина на прізвисько Ікс, якого Маск часто бере з собою на публічні заходи. Вона висловлює занепокоєння щодо безпеки хлопчика та впливу частих подорожей і недосипання на його здоров'я. Інша мати, письменниця Ешлі Сент-Клер, у лютому зізналася, що мала таємні стосунки з Маском і народила від нього 14-ту відому дитину.

Маск публічно говорив про свої проблеми з психічним здоров’ям, але заперечував серйозне вживання наркотиків. Проте, за даними The New York Times, він часто вживав кетамін, іноді щодня, та змішував його з іншими наркотиками. Межа між медичним та рекреаційним використанням була розмитою, що викликало занепокоєння у його оточення. Він також вживав екстазі та психоделічні гриби на приватних зібраннях.

Управління з контролю за продуктами харчування та лікарськими засобами (FDA) США офіційно схвалило використання кетаміну лише як анестетика, хоча лікарі можуть призначати його для лікування психічних розладів. Проте FDA попереджає про ризики, включаючи залежність та проблеми з сечовим міхуром при хронічному вживанні.

Нагадаємо, мільярдер Ілон Маск залишиться неофіційним радником президента США Дональда Трампа після рішення піти з посади керівника Департаменту ефективності уряду (DOGE).

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Теги: Ілон Маск США наркотики

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