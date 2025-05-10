Reuters розповів, як США хочуть отримати Гренландію

Сполучені Штати розробляють нові варіанти, які допоможуть залучити Гренландії до їх сфери впливу

У Вашингтоні розглядають нову стратегію щодо залучення Гренландії до сфери впливу США. Замість прямої анексії, адміністрація Дональда Трампа може запропонувати острову договір про вільну асоціацію, аналогічний тим, які раніше були укладені з Мікронезією, Маршаловими Островами та Палау. Про це повідомляє Reuters із посиланням на американських посадовців та джерело, знайоме з перебігом обговорень, передає «Главком».

Згідно з моделлю, яку вже використовували США, подібна угода передбачає надання мікродержавам широкого спектра послуг – від поштової доставки до оборони – в обмін на доступ американських військових до території країни. Крім того, така форма співпраці забезпечує цим державам переваги у торгівлі зі США, зокрема безмитний режим.

Однак у випадку з Гренландією реалізація подібного плану має низку складнощів. Найперше – поточний політичний статус острова. Гренландія є автономною територією Данії, а не незалежною державою, що робить укладення договору про вільну асоціацію неможливим без здобуття повної незалежності.

Окрім того, попередній досвід США із подібними угодами засвідчив внутрішньополітичні труднощі: республіканці в Конгресі неодноразово блокували фінансування таких домовленостей, що викликало невдоволення в країнах-партнерах.

Джерела також зазначають, що США наразі не проводили жодних офіційних консультацій із Данією щодо такого формату співпраці з Гренландією.

Раніше ми писали, що США активізують розвідку щодо Гренландії. Зазначено, що спецслужбам наказали зосередитись на зборі даних про рух за незалежність острова. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Wall Street Journal.

Адміністрація президента США Дональда Трампа посилила розвідувальну кампанію щодо Гренландії, направивши національні служби для збору інформації про рух за незалежність острова та ставлення до можливого видобутку природних ресурсів на його території.

Нагадаємо, президент Дональд Трамп поновив свою загрозу застосування військової сили для анексії Гренландії, та заявив, що не виключає можливості приєднання самоврядної данської території до складу Сполучених Штатів. Про це він повідомив в інтерв'ю NBC News, пише «Главком».

В цій заяві Трамп наполягає на тому, що острів потрібен США для цілей національної безпеки. «Я не виключаю цього», – сказав він Крістен Велкер з NBC News в інтерв’ю. «Я не кажу, що збираюся це зробити, але я нічого не виключаю».