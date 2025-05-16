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Євробачення-2025. Представницю Ізраїлю освистали під час виступу (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Юваль Рафаель освистали прямо під час виступу
фото: скриншот з відео

На Євробачення під час виконання пісні New Day Will Rise зал вибухнув хвилею несхвальних вигуків

У ніч на 16 травня відбувся другий півфінал міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2025», який не обійшовся без гучних скандалів. Про це повідомляє «Главком».

Під прицілом опинилася представниця Ізраїлю – співачка Юваль Рафаель. Під час виконання пісні New Day Will Rise зал вибухнув хвилею несхвальних вигуків. На початку виступу було добре чути, як частина публіки освистує артистку. З’ясувалося, що серед присутніх було багато пропалестинських активістів із прапорами, які ще під час відкриття конкурсу вимагали виключити Ізраїль зі складу учасників.

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Цікаво, що в телевізійній трансляції ця напруга відчувалася набагато менше. Ймовірно, організатори навмисно підсилювали ефект оплесків, аби приховати негативну реакцію глядачів. Проте у відео, яке шириться соцмережами, добре видно справжню атмосферу в залі – гучні вигуки, обурення та відсутність захоплення від виступу ізраїльської співачки.

Раніше ізраїльська делегація звинуватила одного з пропалестинських активістів у погрозах на адресу представниці Ізраїлю на Євробаченні-2025 Юваль Рафаель.

Нагадаємо, що у ніч на 14 травня відбувся перший півфінал 69-го пісенного конкурсу «Євробачення» у швейцарському місті Базель. У ньому взяли участь 18 країн: Ірландія, Польща, Словенія, Естонія, Іспанія, Україна, Швеція, Португалія, Норвегія, Бельгія, Італія, Азербайджан, Сан-Марино, Албанія, Нідерланди, Хорватія, Швейцарія і Кіпр.

Визначено першу десятку фіналістів: Україна також потрапила до числа фіналістів. Букмекери відгадали 8 з 10 фіналістів першого півфіналу. До фіналу пройшли: Норвегія, Албанія, Швеція, Ісландія, Нідерланди, Польща, Сан-Марино, Естонія, Португалія, Україна.

Також 15 травня відбувся другий півфінал 69-го пісенного конкурсу «Євробачення» у швейцарському місті Базель. До фіналу пройшли: Литва, Ізраїль, Вірменія, Данія, Австрія, Люксембург, Фінляндія, Латвія, Мальта, Греція.

Автоматично у фінал проходять Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та Велика Британія. Це країни, які є найбільшими фінансовими донорами Європейської мовної спілки (EBU). А Швейцарія потрапляє автоматично у фінал, як країна-переможниця минулорічного конкурсу.

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Теги: Євробачення Ізраїль

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