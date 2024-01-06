Війни у майбутньому точно будуть. Чи ми готові до цього?

Національна безпека – це суперпріоритет навіть у періоди найбільшого спокою

Усе нехороше, що стається з нами у цій війні – це наслідок нашої зневаги упродовж попередніх трьох десятиліть до усього, що повʼязане із сектором оборони. Йдеться і про залізо, і про технології, і про освіту. Така зневага відповідала загальному тренду демілітаризації держав Заходу. Але ми особливо не любили наше військо, вважали його чимось відсталим і зайвим.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Сьогоднішня ситуація у світі (незважаючи на те, як буде далі) вже довела, що війни у майбутньому точно будуть. Вони будуть завжди і між державами, і континентальні, а відтак і глобальні.

Тому кожен політик і партія, які у майбутніх передвиборчих програмах не ставитимуть на перше місце питання національної безпеки, не можуть заслуговувати на найменшу увагу.

Національна безпека – це суперпріоритет навіть у періоди найбільшого спокою.