Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Німецький депутат назвав «помилкою» виплати для українських біженців

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Німецький депутат назвав «помилкою» виплати для українських біженців
Фрідріх Мерц розповів, яку помилку щодо біженців допустила Німеччина
фото із відкритих джерел

Лідер німецької партії ХДС хоче бачити більше українців зайнятими роботою

Якнайбільше українських біженців мають працювати, це допоможе знизити навантаження на бюджет. Про це заявив голова опозиційної Християнсько-демократичної спілки (ХДС) Фрідріх Мерц, пише видання rnd.

У ФРН, за його словами, у першому півріччі минулого року працювало лише 20% українських біженців, при цьому в Нідерландах – 60%, а в Польщі – 90%. Це, на думку політика, демонструє вади німецької системи надання соцдопомоги та те, що цю систему потрібно покращити.

«Гроші для громадян», так звана допомога Bürgergeld, забезпечує українським біженцям у Німеччині більшу фінансову підтримку від держави, ніж усім іншим претендентам на притулок, зокрема з Сирії, Туреччини, Афганістану та інших країн, вважає Мерц. Лідер ХДС закликає до жорсткішого підходу, щоб більше українських біженців працювало в Німеччині і таким чином держава була звільнена від додаткового фінансового тягаря. 

Мерц критично оцінив той факт, що українські біженці мають право на пільги громадян і тому отримують більше державних пільг, ніж решта шукачів притулку у Німеччині.  «Ймовірно, це була помилка – те, що ми два роки тому, одразу після початку війни, щодо українських біженців ухвалили рішення на рівні федеральної та земельної влади, щоб українські біженці практично одразу почали отримувати виплати Bürgergeld, а не допомогу для прохачів притулку», – сказав він.

Нагадаємо, з проханням про надання притулку в Німеччині минулого року звернулося 351,9 тис осіб – у півтора рази більше, ніж 2022-го. Про це пише Федеральне відомство у справах міграції та біженців (BAMF). За даними відомства, кількість претендентів зросла на 51,1%. Найбільшу групу складають вихідці із Сирії – 104, 6 тис. осіб. За ними слідують прибулі з Туреччини (62,6 тис.), Афганістану (53,5 тис.), Іраку (12,3 тис.), Ірану (10,2 тис.), Грузії (9,3 тис.) і Росії (9 тис.). BAMF розглянув 261,6 тис заяв, задовольнивши більше половини (51,7%).

Українські біженці не повинні просити притулку у ФРН, їм, як правило, надається тимчасовий захист, зазначає відомство На кінець жовтня минулого року Німеччина прийняла близько 1,17 млн. українських біженців – більше, ніж будь-яка інша країна ЄС.

До слова, правляча коаліція Німеччини погодила нові пропозиції щодо зниження навантаження на федеральний бюджет у 2024 році. Про це пише Reuters із посиланням на джерело. Пропонується скасувати з 2025 року субсидії на дизельне паливо для сільгосптехніки, незважаючи на протести фермерів, що посилилися. Очікується, що цей захід дозволить заощадити близько 142 млн євро.

З 1 травня планується підвищити авіаційний податок майже на 20% – до 70,83 євро на пасажира, залежно від тривалості польоту та пункту призначення. Це дасть можливість скарбниці заощадити 445 млн. євро. Очікується, що авіакомпанії перекладуть ці витрати на пасажирів. Центрам зайнятості дозволять позбавляти допомоги (Bürgergeld) безробітних, які без поважних причин відмовляються від відповідних вакансій, – ще 170 млн євро економії. Фінансування Федерального агентства зайнятості з бюджету мають намір скоротити на 1,5 млрд євро у 2024 та 2025 роках. Очікується, що документ буде ухвалено парламентом 2 лютого – наприкінці тижня, коли планується ухвалити бюджет на цей рік. 

Читайте також: Німеччина збільшить соцдопомогу українцям, але багатьох можуть позбавити виплат
Теги: біженці українці Фрідріх Мерц пільги фінансування держава гроші депутат Німеччина притулок політика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Червоний терор став причиною загибелі, за різними оцінками, від 5 до 10 млн українців
Уроки історії. Згадайте російський терор сторічної давнини
29 грудня, 2023, 19:27
Іво Бобул не вважає себе заможною людиною
Іво Бобул назвав розмір своєї пенсії
13 грудня, 2023, 22:00
У декларації за 2020 рік екснардепка не задекларувала дві земельні ділянки в Київській області сукупною площею понад 0,8 га та майно у Росії
НАБУ оновило підозру екснардепці Королевській
21 грудня, 2023, 17:27
«Якщо «Укренерго» вдасться провести ефективні переговори щодо реструктуризації боргів, то від цього виграють всі»
Що робити з тарифами? Голова Федерації металургів дав пораду державним монополіям
23 грудня, 2023, 18:34
За роботу з секретними документами судді Конституційного суду передбачено доплату у розмірі 10% посадового окладу судді
Судді Конституційного суду нарахували собі зайвих доплат на 5 млн – Рахункова палата
13 грудня, 2023, 11:47
Частина американських високопосадовців вважають, що після рішення конфіскувати і передати Україні активи РФ країни-союзники не захочуть зберігати свої кошти у Федеральній резервній системі Нью-Йорка
США розпочали термінові перемовини щодо використання активів РФ для України
21 грудня, 2023, 22:01
Пентагон уперше вказав точну дату, коли він вичерпає свої кошти на допомогу Україні
Пентагон повідомив, коли вичерпаються кошти для допомоги Україні
18 грудня, 2023, 19:44
Участь у війні проти України закриває воєнним злочинцям пів світу
Контракт із армією РФ. Опозиціонер Яшин попередив росіян про небезпеку
9 сiчня, 11:14
«Наступний не буде легшим». Військові привітали українців із прийдешнім Новим роком (відео)
«Наступний не буде легшим». Військові привітали українців із прийдешнім Новим роком (відео)
31 грудня, 2023, 19:48

Соціум

Німецький депутат назвав «помилкою» виплати для українських біженців
Німецький депутат назвав «помилкою» виплати для українських біженців
У перший рік великої війни кількість операцій зі стерилізації жінок у Росії побила рекорд
У перший рік великої війни кількість операцій зі стерилізації жінок у Росії побила рекорд
«Бум – і ціни полетіли». Путін взявся розповідати про вартість яєць в РФ
«Бум – і ціни полетіли». Путін взявся розповідати про вартість яєць в РФ
Російські ЗМІ розповіли про плани РФ щодо виробництва нової авіабомби
Російські ЗМІ розповіли про плани РФ щодо виробництва нової авіабомби
Скільки заробляють біженці у Польщі: нове дослідження
Скільки заробляють біженці у Польщі: нове дослідження
Для України розробили незвичне житло у стилі Lego
Для України розробили незвичне житло у стилі Lego

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
92K
У Києві знайдено мертвими ексзаступницю генпрокурора Колінько разом з донькою – ЗМІ
52K
Питання щодо мобілізації, про які не говорять
43K
Росія злякалася американських ракет «Томагавк»
15K
Постпред Південної Кореї пояснив, навіщо КНДР передає балістичні ракети Росії
8217
11 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7756
«Це ти чи не ти?»: Путін поскаржився, що його не впізнають однокласники

Новини

Окупанти активізували штурми на ще одному східному напрямку – Генштаб
Сьогодні, 07:13
Удар по Харкову, Безугла покидає фракцію та партію «Слуга народу»: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Невеликий сніг, ожеледиця: прогноз погоди на 11 січня
Сьогодні, 04:45
11 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:19
Усе речове забезпечення ЗСУ йтиме через Prozorro – гендиректор Оператора тилу Жумаділов
Вчора, 20:21
Німців вчать ще більше економити: на чому Берлін заощадить державний бюджет
Вчора, 11:38

Прес-релізи

У столиці пройде майстер-клас з тілесної терапії для сімей військовослужбовців
У столиці пройде майстер-клас з тілесної терапії для сімей військовослужбовців
11 сiчня, 11:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua