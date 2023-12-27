Кандидат у президенти РФ заснув під час засідання своєї партії

Слуцький – голова комітету Держдуми Росії з міжнародних справ, який активно підтримує зовнішню політику Путіна

Кандидат на пост президента РФ Слуцький намагався побороти втому, проте все ж програв

Кандидат на пост президента РФ Леонід Слуцький заснув під час засідання ультранаціоналістичної Ліберально-демократичної партії Росії (ЛДПР). Курйозний момент потрапив на відео.

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На кадрах помітно, що Слуцький намагається побороти втому, протираючи очі, та не заснути на засідання партії, де якраз підбивали підсумки за рік. Проте російський кандидат все ж не впорався та, підперши рукою голову, все ж задрімав.

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Нагадаємо, російська ультранаціоналістична партія ЛДПР 19 грудня висунула свого лідера, депутата Леоніда Слуцького, кандидатом на президентських виборах, призначених на 17 березня. Його кандидатуру одноголосно підтримали делегати з’їзду, що відбувся у Москві.

Слуцький у такий спосіб може стати першим зареєстрованим кандидатом у президенти в Росії. Йому, як кандидату від партії, яка має фракцію в Держдумі, не потрібно збирати підписи – на відміну, наприклад, від президента РФ Володимира Путіна, який подав документи як самовисуванець.

Зазначимо, Слуцький – голова комітету Держдуми Росії з міжнародних справ. Він активно підтримує зовнішню політику Путіна, зокрема війну проти України. Слуцький очолив партію минулого року після смерті її засновника Володимира Жириновського.

На з’їзді ЛДПР на його підтримку виступив, зокрема, Віктор Бут, який раніше вступив у партію. Він був засуджений у США за торгівлю зброєю і повернувся до Росії по обміну.

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Також стало відомо, що ініціативна група висунула кандидатуру Катерини Дунцової на виборах президента РФ. Журналістка з Ржева Тверської області РФ позиціює себе як майбутню «незалежну кандидатку».

Як відомо, у Росії президентські вибори призначили на 17 березня 2024 року. Ухвалені 2020 року поправки до російської конституції дозволяють чинному президентові Путіну висунутись на п'ятий термін.

За даними розслідувань російських медіа, перед кремлівськими чиновниками поставлене завдання забезпечити президентові на цих «виборах» понад 80% голосів.

Зауважимо, Росія готує суттєві фальсифікації й залякування виборців на окупованих територіях – британська розвідка розкрила, як Путін хоче використати «вибори» на окупованій території.