Головна Світ Політика
search button user button menu button

$5 млн компенсації: суд визнав Трампа винним у спробі зґвалтування письменниці

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
$5 млн компенсації: суд визнав Трампа винним у спробі зґвалтування письменниці
Трампа звинуватили в зґвалтуванні ще у 2019 році, коли той був президентом, але розгляд справи почався у квітні 2023-го
фото з відкритих джерел

Ексглава США домагався до жінки майже 30 років тому

Федеральний суд присяжних Мангеттена у Нью-Йорку визнав колишнього президента Дональда Трампа винним у справі про спробу зґвалтування журналістки та письменниці Джин Керролл. Про це пише CNN. 

Присяжні визнали Трампа винним у справі про спробу зґвалтування письменниці та журналістки Джин Керролл у роздягальні універмагу навесні 1996 року. Жінка подала до суду на ексглаву США за побиття, стверджуючи, що його поведінка кваліфікується як сексуальний злочин, оскільки це було зґвалтування, сексуальне насильство або насильницькі дотики. Хоча присяжні не згодні, що вона довела факт зґвалтування, вони все-таки погодилися з тим, що Трамп вчинив сексуальне насильство.

Жінка також подала до суду на політика за наклеп, пов'язаний із заявою, яку він зробив 2022 року, заперечуючи звинувачення журналістки.

Присяжні у Федеральному суді Мангеттена вирішили, що Дональд Трамп повинен виплатити приблизно $5 млн компенсації Джин Керролл за її цивільний позов у справі про спробу зґвалтування та наклеп. 

Керролл звинуватила Трампа в зґвалтуванні ще у 2019 році, коли той був президентом, але розгляд справи почався у квітні 2023-го. Республіканець відмовився від свідчень у суді та публічно повторював, що він не міг зґвалтувати Керролл, бо вона «не його тип». 

Зауважимо, жінка стверджувала, що навесні 1996 року Трамп зґвалтував її у роздягальні магазину Bergdorf Goodman. За її словами, вона на той час вже була знайома з Трампом і він попросив її про допомогу у виборі подарунка подрузі, в процесі чого змусив зайти в примірювальну кімнату й там скоїв сексуальне насильство. Керол тоді не зверталася до поліції, проте нібито розповіла про подію двом близьким друзям.

Нагадаємо, напередодні колишньому президенту США Дональду Трамп суд Нью-Йорка оголосив обвинувачення. Зокрема, 76-річному Трампу інкримінують те, що він таємно заплатив порнозірці Стормі Деніелз за мовчання про їхній роман. Загалом обвинувачення налічує понад 30 пунктів. Експрезидентові США може загрожувати чотири роки в'язниці.

До слова, 4 квітня експрезидент США Дональд Трамп прибув до суду Нью-Йорка, де його було заарештовано. Після зачитування обвинувачень він не погодився з жодним із пунктів, після чого був звільнений з-під арешту й покинув залу суду.

Теги: суд Дональд Трамп зґвалтування

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Знаряддя вбивства – молоток – чоловік викинув на смітник
Житель Вінниччини, який вбив матір, дружину та дітей, отримав вирок
10 квiтня, 17:10
Юридична фірма намагається стягнути з Наталії Ротенберг 11,5 тисяч фунтів стерлінгів
У Британії суд видав ордер на арешт ексдружини російського олігарха
24 квiтня, 05:43
Підозрювані протиправно проникли до одного з корпусів Лаври, зламали захисні ролети та двері будівлі
Хуліганство в Лаврі: суд обрав запобіжний захід підозрюваним
21 квiтня, 23:56
Суд звільнив поліцейського від основного покарання із випробувальним строком один рік
На Волині поліцейський вигадував історії про п’яних хуліганів: як його покарав суд
26 квiтня, 11:18
Віктор Орбан неодноразово робив скандальні заяви щодо України
Орбан знайшов «вихід», як завершити війну
4 травня, 14:37
Чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі
Підірвав гранату на дитячому майданчику: справу військового передано до суду
Вчора, 02:55
Суд у Берліні не дозволив використання прапорів країни-агресора
Суд Берліна ухвалив остаточне рішення стосовно російського прапора на 9 травня
Вчора, 07:16
Монастир у якому, ймовірно, збирали ухилянтів зрозташований за 13 км від кордону з Румунією
Інструктував у монастирі: священник УПЦ МП допомагав ухилянтам тікати у Румунію
Вчора, 20:50
Хлопця, який займався сексом з дівчиною, не викликали до суду
Львів'янку засудили за секс на тролейбусній зупинці: чому обурена соцмережа
Вчора, 14:57

Політика

$5 млн компенсації: суд визнав Трампа винним у спробі зґвалтування письменниці
$5 млн компенсації: суд визнав Трампа винним у спробі зґвалтування письменниці
Приєднання України до НАТО: чи згодні країни-члени альянсу
Приєднання України до НАТО: чи згодні країни-члени альянсу
Франція закликала ЄС офіційно визнати ПВК «Вагнер» терористами
Франція закликала ЄС офіційно визнати ПВК «Вагнер» терористами
Естонія на кордоні з РФ залишила послання Путіну (фото)
Естонія на кордоні з РФ залишила послання Путіну (фото)
Естонія розпочала навчання десанту НАТО під керівництвом США
Естонія розпочала навчання десанту НАТО під керівництвом США
Лунало «Слава Україні»: хакери зламали російське ТБ під час трансляції параду в Москві (відео)
Лунало «Слава Україні»: хакери зламали російське ТБ під час трансляції параду в Москві (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
34K
Президент Сербії анонсував антиукраїнську провокацію на засіданні Ради Європи
31K
Парад «другої армії світу»: яку техніку показали росіяни на 9 травня
19K
Кремль на параді до Дня перемоги показав лише три танки: цікаві деталі
18K
Один танк і поспішна промова Путіна: як пройшов парад у Москві (фото, відео)
8475
Ракетна атака на Київ: уламки впали у двох районах
6972
Львів'янку засудили за секс на тролейбусній зупинці: чому обурена соцмережа

Новини

Стало відомо, звідки Кремль взяв «ветеранів» для параду
Сьогодні, 00:08
У США ліквідували шпигунську програму Snake, яку використовувало ФСБ Росії
Вчора, 23:45
Ціна на сіль в Україні зросла: що очікувати від наступних покупок
Вчора, 23:32
Наш головний ворог не ЗСУ, а воєнні бюрократи у Москві, – Пригожин
Вчора, 23:20
Новий оборонний пакет та санкційний тиск на Росію: звернення Зеленського (відео)
Вчора, 23:01
Розвідка США не зафіксувала активізації ядерних сил Росії – ЗМІ
Вчора, 21:50

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту