$5 млн компенсації: суд визнав Трампа винним у спробі зґвалтування письменниці

Трампа звинуватили в зґвалтуванні ще у 2019 році, коли той був президентом, але розгляд справи почався у квітні 2023-го

Ексглава США домагався до жінки майже 30 років тому

Федеральний суд присяжних Мангеттена у Нью-Йорку визнав колишнього президента Дональда Трампа винним у справі про спробу зґвалтування журналістки та письменниці Джин Керролл. Про це пише CNN.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Присяжні визнали Трампа винним у справі про спробу зґвалтування письменниці та журналістки Джин Керролл у роздягальні універмагу навесні 1996 року. Жінка подала до суду на ексглаву США за побиття, стверджуючи, що його поведінка кваліфікується як сексуальний злочин, оскільки це було зґвалтування, сексуальне насильство або насильницькі дотики. Хоча присяжні не згодні, що вона довела факт зґвалтування, вони все-таки погодилися з тим, що Трамп вчинив сексуальне насильство.

Жінка також подала до суду на політика за наклеп, пов'язаний із заявою, яку він зробив 2022 року, заперечуючи звинувачення журналістки.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Присяжні у Федеральному суді Мангеттена вирішили, що Дональд Трамп повинен виплатити приблизно $5 млн компенсації Джин Керролл за її цивільний позов у справі про спробу зґвалтування та наклеп.

Керролл звинуватила Трампа в зґвалтуванні ще у 2019 році, коли той був президентом, але розгляд справи почався у квітні 2023-го. Республіканець відмовився від свідчень у суді та публічно повторював, що він не міг зґвалтувати Керролл, бо вона «не його тип».

Зауважимо, жінка стверджувала, що навесні 1996 року Трамп зґвалтував її у роздягальні магазину Bergdorf Goodman. За її словами, вона на той час вже була знайома з Трампом і він попросив її про допомогу у виборі подарунка подрузі, в процесі чого змусив зайти в примірювальну кімнату й там скоїв сексуальне насильство. Керол тоді не зверталася до поліції, проте нібито розповіла про подію двом близьким друзям.

Нагадаємо, напередодні колишньому президенту США Дональду Трамп суд Нью-Йорка оголосив обвинувачення. Зокрема, 76-річному Трампу інкримінують те, що він таємно заплатив порнозірці Стормі Деніелз за мовчання про їхній роман. Загалом обвинувачення налічує понад 30 пунктів. Експрезидентові США може загрожувати чотири роки в'язниці.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До слова, 4 квітня експрезидент США Дональд Трамп прибув до суду Нью-Йорка, де його було заарештовано. Після зачитування обвинувачень він не погодився з жодним із пунктів, після чого був звільнений з-під арешту й покинув залу суду.