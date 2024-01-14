Головна Світ Політика
search button user button menu button

Щольц виказав невдоволення Макрону через допомогу Україні

Надія Карбунар
glavcom.ua
Щольц виказав невдоволення Макрону через допомогу Україні
У відносинах між Шольцом і Макроном є напруга
фото з відкритих джерел

Німці вважають, що французи роблять недостатньо для України

Німецький канцлер Олаф Шольц висловив невдоволення президенту Франції Емманюелю Макрону щодо його недостатньої допомоги Києву. Як зазначило видання Telegraph, загалом напруженість у відносинах між Шольцом і Макроном пов'язана з такими питаннями як енергетичні субсидії, імпорт китайських електромобілів та оборонна політика й Україна. Ці розбіжності загрожують зірвати спільні дії Євросоюзу.

Нещодавно Шольц попередив країни-члени Євросоюзу, що вони надсилають недостатньо військової допомоги Києву, натякаючи на Макрона, чия підтримка значно відстає від підтримки Берліна.

«Відносини наразі не зовсім працюють. Німці вважають, що французи роблять недостатньо для України... і вони мають рацію», – розповів про ситуацію один із дипломатів ЄС.

Раніше Стефан Сежурне під час спілкування із Зеленським пожартував, що зазвичай новопризначений міністр закордонних справ Франції найперше їде до Берліна. Однак усього за кілька годин після свого призначення він отримав завдання від президента Макрона відвідати Україну. І це – меседж безпрецедентної підтримки.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц на майбутньому саміті лідерів Європейського союзу 1 лютого планує чинити додатковий тиск на партнерів, щоб ті постачали Україні більше зброї. 

Як повідомлялося, через війну в Україні Німеччина встановила новий рекорд з експорту зброї. До середини грудня федеральний уряд схвалив експорт зброї на суму щонайменше 11,71 млрд євро, встановивши новий рекорд.

До слова, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн назвала основним пріоритетом погодження усіма 27 країнами-членами Європейського союзу рішення про створення Українського фонду. Проте готується альтернативний варіант у випадку відсутності консенсусу в блоці.

Читайте також: Хто в ЄС найбільше допомагає Україні? Міністр фінансів Німеччини дав відповідь
Теги: Німеччина міністр експорт імпорт політика рекорд Україна Олаф Шольц

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Канцлер Німеччини Олаф Шольц
Шольц на саміті ЄС хоче провести спеціальні дебати щодо зброї для України – Politico
9 сiчня, 23:20
Канцлер Німеччини Олаф Шольц
Заплановані поставки зброї для України надто малі – Шольц
9 сiчня, 02:05
Канцлер Німеччини Олаф Шольц
У Німеччині посилюється тиск на Шольца щодо передачі ракет Taurus Україні – ЗМІ
6 сiчня, 22:50

Політика

Чи видаватиме Естонія українців для мобілізації? Прем'єрка дала чітку відповідь
Чи видаватиме Естонія українців для мобілізації? Прем'єрка дала чітку відповідь
Тайвань обрав нового президента. Чому лютує Китай?
Тайвань обрав нового президента. Чому лютує Китай?
Кремлівський олігарх спрогнозував, коли закінчиться війна в Україні
Кремлівський олігарх спрогнозував, коли закінчиться війна в Україні
Щольц виказав невдоволення Макрону через допомогу Україні
Щольц виказав невдоволення Макрону через допомогу Україні
Голова «Слуги народу» висловилась про створення нової президентської партії
Голова «Слуги народу» висловилась про створення нової президентської партії
Данія отримала нового монарха: фото церемонії та поцілунку з королевою
Данія отримала нового монарха: фото церемонії та поцілунку з королевою

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
71K
На одному з напрямків окупанти замерзли і здалися в полон
31K
14 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15K
Удар по аеродрому «Саки»: ЗСУ ліквідували високопоставленого окупанта (фото)
15K
ISW оцінив виведення з ладу 20 російських ракет за допомогою РЕБ
14K
Мобілізація людей із інвалідністю: нардепка внесла ясність
12K
Старий Новий рік. Задумайтеся, що це таке

Новини

Блекаут у Ростові, проєкт фінансування роботи уряду США: головне за ніч
Сьогодні, 06:25
Ожеледиця та опади: прогноз погоди на 14 січня
Сьогодні, 04:10
14 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:19
Окупанти значно наростили кількість атак на одному з напрямків – Генштаб
Вчора, 07:46
Чергова атака росіян, нові удари по хуситах у Ємені: головне за ніч
Вчора, 07:05
Сніг та ожеледиця: прогноз погоди на 13 січня
Вчора, 05:19

Прес-релізи

У столиці пройде майстер-клас з тілесної терапії для сімей військовослужбовців
У столиці пройде майстер-клас з тілесної терапії для сімей військовослужбовців
11 сiчня, 11:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua