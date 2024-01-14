Щольц виказав невдоволення Макрону через допомогу Україні

У відносинах між Шольцом і Макроном є напруга

Німці вважають, що французи роблять недостатньо для України

Німецький канцлер Олаф Шольц висловив невдоволення президенту Франції Емманюелю Макрону щодо його недостатньої допомоги Києву. Як зазначило видання Telegraph, загалом напруженість у відносинах між Шольцом і Макроном пов'язана з такими питаннями як енергетичні субсидії, імпорт китайських електромобілів та оборонна політика й Україна. Ці розбіжності загрожують зірвати спільні дії Євросоюзу.

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Нещодавно Шольц попередив країни-члени Євросоюзу, що вони надсилають недостатньо військової допомоги Києву, натякаючи на Макрона, чия підтримка значно відстає від підтримки Берліна.

«Відносини наразі не зовсім працюють. Німці вважають, що французи роблять недостатньо для України... і вони мають рацію», – розповів про ситуацію один із дипломатів ЄС.

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Раніше Стефан Сежурне під час спілкування із Зеленським пожартував, що зазвичай новопризначений міністр закордонних справ Франції найперше їде до Берліна. Однак усього за кілька годин після свого призначення він отримав завдання від президента Макрона відвідати Україну. І це – меседж безпрецедентної підтримки.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц на майбутньому саміті лідерів Європейського союзу 1 лютого планує чинити додатковий тиск на партнерів, щоб ті постачали Україні більше зброї.

Як повідомлялося, через війну в Україні Німеччина встановила новий рекорд з експорту зброї. До середини грудня федеральний уряд схвалив експорт зброї на суму щонайменше 11,71 млрд євро, встановивши новий рекорд.

До слова, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн назвала основним пріоритетом погодження усіма 27 країнами-членами Європейського союзу рішення про створення Українського фонду. Проте готується альтернативний варіант у випадку відсутності консенсусу в блоці.