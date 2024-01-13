Суд зобов’язав Трампа виплатити The New York Times круглу суму

Американський експрезидент програв позов проти журналістів, які оприлюднили розслідування про його махінації з несплатою податків

Верховний суд Нью-Йорка зобовʼязав колишнього президента США Дональда Трампа виплатити майже $400 тисяч компенсації газеті The New York Times, проти якої він програв позов. Про це пише ВВС.

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Ще 2021 року Трамп вимагав від The New York Times виплатити йому $100 мільйонів компенсації, коли журналісти оприлюднили розслідування про його махінації з несплатою податків. Також експрезидент заявляв, що видання змовилося з його племінницею Мері Трамп, щоб роздобути його декларацію.

Однак суд відхилив позов Трампа, адже його вимоги «не відповідали конституційному праву», а самого політика зобовʼязали відшкодувати виданню судові витрати. Ба більше, статті про фінансові справи Трампа отримали Пулітцерівську премію.

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Відомо, що загалом проти Трампа висунуто 91 обвинувачення в чотирьох кримінальних справах. Зокрема, йдеться про незаконне поводження з секретними документами, спробу фальсифікувати результати виборів і незаконну розтрату коштів, зібраних на президентську кампанію.

Нагадаємо, Верховний суд американського штату Колорадо ухвалив виключити колишнього президента Дональда Трампа зі списку кандидатів на пост президента США у 2024 році. Це судове рішення зробило Дональда Трампа першим кандидатом у президенти в історії США, якого визнали таким, що не має права займати Білий дім відповідно до вкрай рідко використовуваного положення Конституції, яке забороняє посадовим особам, які брали участь у «заколоті або повстанні», обіймати офіційні посади. Згодом Трамп звернувся до Верховного суду США з проханням переглянути рішення Верховного суду Колорадо.

Загалом виключення Трампа з виборчих списків ініціювали у 34 штатах США. Але більш ніж 20 у штатах це питання залишається на порядку денному.

Як повідомляося, Верховний суд США проведе усні слухання 8 лютого щодо рішення Верховного суду Колорадо про зняття Трампа з голосування на праймеріз у цьому штаті.