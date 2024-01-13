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Суд зобов’язав Трампа виплатити The New York Times круглу суму

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Суд зобов’язав Трампа виплатити The New York Times круглу суму
Трамп відшкодує The New York Times судові витрати
фото: Reuters

Американський експрезидент програв позов проти журналістів, які оприлюднили розслідування про його махінації з несплатою податків

Верховний суд Нью-Йорка зобовʼязав колишнього президента США Дональда Трампа виплатити майже $400 тисяч компенсації газеті The New York Times, проти якої він програв позов. Про це пише ВВС.

Ще 2021 року Трамп вимагав від The New York Times виплатити йому $100 мільйонів компенсації, коли журналісти оприлюднили розслідування про його махінації з несплатою податків. Також експрезидент заявляв, що видання змовилося з його племінницею Мері Трамп, щоб роздобути його декларацію.

Однак суд відхилив позов Трампа, адже його вимоги «не відповідали конституційному праву», а самого політика зобовʼязали відшкодувати виданню судові витрати. Ба більше, статті про фінансові справи Трампа отримали Пулітцерівську премію.

Відомо, що загалом проти Трампа висунуто 91 обвинувачення в чотирьох кримінальних справах. Зокрема, йдеться про незаконне поводження з секретними документами, спробу фальсифікувати результати виборів і незаконну розтрату коштів, зібраних на президентську кампанію.

Нагадаємо, Верховний суд американського штату Колорадо ухвалив виключити колишнього президента Дональда Трампа зі списку кандидатів на пост президента США у 2024 році. Це судове рішення зробило Дональда Трампа першим кандидатом у президенти в історії США, якого визнали таким, що не має права займати Білий дім відповідно до вкрай рідко використовуваного положення Конституції, яке забороняє посадовим особам, які брали участь у «заколоті або повстанні», обіймати офіційні посади. Згодом Трамп звернувся до Верховного суду США з проханням переглянути рішення Верховного суду Колорадо.

Загалом виключення Трампа з виборчих списків ініціювали у 34 штатах США. Але більш ніж 20 у штатах це питання залишається на порядку денному. 

Як повідомляося, Верховний суд США проведе усні слухання 8 лютого щодо рішення Верховного суду Колорадо про зняття Трампа з голосування на праймеріз у цьому штаті. 

Теги: ЗМІ суд Дональд Трамп

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