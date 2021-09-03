США не збираються призначати спецпредставника щодо Донбасу
Раніше керівник Офісу Зеленського заявляв, що США розглядають можливість призначити спеціального представника щодо Донбасу
Сполучені Штати не планують призначати спеціального представника від Держдепу з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі. При цьому Вашингтон продовжить протидіяти Росії, в тому числі у питанні використання Москвою енергоносіїв як зброї. Про це йдеться в інтерв'ю телеканалу «Дом» заступника помічника держсекретаря Джорджа Кента.
«Я не чекаю нового спеціального представника від США, але у нас є новий старший радник з питань енергетичної безпеки», – сказав він, відповідаючи на питання про можливість призначення спецпредставника Держдепу щодо Донбасу.
Він додав, що одне із зобов'язань США перед Україною – протидія Росії з її проєктом «Північний потік – 2».
«Допомогти Україні уникнути найгірших сценаріїв. І тому ми продовжимо тісно співпрацювати з Україною і Німеччиною, щоб Росія не могла використовувати енергію як зброю», – уточнив Кент.
Нагадаємо, що у квітні 2021 року керівник офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що у США розглядають можливість призначити спеціального представника щодо Донбасу, який буде займатися питаннями врегулювання конфлікту.
До слова, у коментарі «Главкому» колишній посол США в Україні Джон Гербст повідомив, що Байден не змінить свою позицію щодо «Північного потоку – 2».
Спеціальним представником Державного департаменту США з питань України у 2017-2019 роках був Курт Волкер. В інтерв'ю «Главкому» Волкер розповів, що угода Байдена і Меркель щодо «Північного потоку – 2» була власним рішенням американського президента. США не хотіли вводити санкцій проти Німеччини.
До слова, за інформацією ЗМІ, на посаду посла США в Україні розглядають одразу двох кандидатів.
На початку липня ЗМІ писали, що послом США в Україні може стати заступник помічника держсекретаря Сполучених Штатів Джордж Кент.
Наприкінці липня тимчасова повірена у справах Сполучених Штатів Америки Крістіна Квін повернулася в Україну.