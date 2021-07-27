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    Тимчасова повірена у справах США Квін повернулася в Україну

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    Під час відсутності у Києві Крістіни Квін її обов'язки виконував&nbsp;заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент - Тимчасова повірена у справах США Квін повернулася в Україну
    Під час відсутності у Києві Крістіни Квін її обов'язки виконував заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент
    Фото: U.S. Embassy Kyiv Ukraine / Facebook

    9 липня Квін відбула на батьківщину у відпустку і готувати візит президента України в США

    Тимчасова повірена у справах Сполучених Штатів Америки Крістіна Квін повернулася в Україну. Про це повідомляє пресслужба посольства США в Україні.

    «Раді знову вітати в Україні тимчасову повірену у справах США Крістіну Квін! Також щиро вдячні заступнику помічника держсекретаря США Джорджу Кенту, який протягом останніх двох тижнів виконував обов'язки тимчасового повіреного у справах США», – сказано в повідомленні на сторінці посольства у Facebook.

    Нагадаємо, тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін 9 липня покинула Київ. Вона відбула на батьківщину у відпустку і готувати візит президента України в США. Її місце зайняв заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент.

    До слова, за інформацією ЗМІ, на посаду посла США в Україні розглядають одразу двох кандидатів.

    На початку липня ЗМІ писали, що послом США в Україні може стати заступник помічника держсекретаря Сполучених Штатів Джордж Кент.

    Нагадаємо, заступник помічника державного секретаря у Бюро з європейських та євразійських справ Джордж Кент, який виконував обов’язки посла США в Україні під час відпустки тимчасово повіреної Крістін Квін, не сподівається на участь американських посадовців під час можливих переговорів щодо ситуації на Сході країни.

    Теги: Київ дипломатія США політика посольство Україна
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    Тимчасова повірена у справах США Квін повернулася в Україну