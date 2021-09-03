Американський дипломат: Байден не змінить свою позицію щодо «Північного потоку – 2»

Експосол США в Україні Джон Гербст прокоментував останні рішення Білого дому щодо російського проєкту

Незважаючи на те, що чимало конгресменів вважають запуск «Північного потоку – 2» жахливою ідеєю, президент США непохитний у своєму рішенні. Таку думку у коментарі «Главкому» оприлюднив колишній посол США в Україні Джон Гербст.

«Байден не має жодних намірів змінити свою позицію щодо «Північного потоку – 2». Тим часом багато хто в Конгресі, переважно республіканці вважають, що це (запуск «Північного потоку – 2») жахлива ідея. Так само вважає частина демократів, але вона не може піти проти президента. Можливо, з часом їх позиція зміниться, але треба цього дочекатися», – наголосив американський дипломат.

У той же час на зустрічі у Вашингтоні з президентом України Зеленським Байден «особисто гарантував» запровадження санкцій проти «Північного потоку – 2» у разі порушень і створення небезпечної ситуації для України.

Нагадаємо, російський «Газпром» планує розпочати постачання газу Європі новим газопроводом ще до кінця 2021 року. У той же час німецька газета Frankfurter Allgemeine Zeitung вважає, що російському монополісту доведеться продати «Північний потік – 2», щоб він відповідав Газовій директиві Євросоюзу.

Тим часом головний європейський ворог «Газпрому» – польська енергетична компанія PGNiG планує добувати газ в Україні.