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    Американський дипломат: Байден не змінить свою позицію щодо «Північного потоку – 2»

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    Джон Гербст: Президент США непохитний у своєму рішенні щодо нового російського газогону - Американський дипломат: Байден не змінить свою позицію щодо «Північного потоку – 2»

    Джон Гербст: Президент США непохитний у своєму рішенні щодо нового російського газогону

    Фото з відкритих джерел

    Експосол США в Україні Джон Гербст прокоментував останні рішення Білого дому щодо російського проєкту

    Незважаючи на те, що чимало конгресменів вважають запуск «Північного потоку – 2» жахливою ідеєю, президент США непохитний у своєму рішенні. Таку думку у коментарі «Главкому» оприлюднив колишній посол США в Україні Джон Гербст.

    «Байден не має жодних намірів змінити свою позицію щодо «Північного потоку – 2». Тим часом багато хто в Конгресі, переважно республіканці вважають, що це (запуск «Північного потоку – 2») жахлива ідея. Так само вважає частина демократів, але вона не може піти проти президента. Можливо, з часом їх позиція зміниться, але треба цього дочекатися», – наголосив американський дипломат.

    У той же час на зустрічі у Вашингтоні з президентом України Зеленським Байден «особисто гарантував» запровадження санкцій проти «Північного потоку – 2» у разі порушень і створення небезпечної ситуації для України.

    Нагадаємо, російський «Газпром» планує розпочати постачання газу Європі новим газопроводом ще до кінця 2021 року. У той же час німецька газета Frankfurter Allgemeine Zeitung вважає, що російському монополісту доведеться продати «Північний потік – 2», щоб він відповідав Газовій директиві Євросоюзу.

    Тим часом головний європейський ворог «Газпрому» – польська енергетична компанія PGNiG планує добувати газ в Україні.

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    Теги: газ Джозеф Байден Газпром Курт Волкер президент Джон Гербст Північний потік-2
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    Американський дипломат: Байден не змінить свою позицію щодо «Північного потоку – 2»