Британія зафіксувала черговий антирекорд із зараження коронавірусом за добу

Кількість випадків Covid-19 за останні 24 години перевищила 39 тисяч

У Великій Британії зафіксовано максимальну з початку пандемії кількість хворих на Covid-19 за добу – 39,2 тисячі випадків( днем раніше було зареєстровано 36,8 тис. випадків зараження).

Таким чином антирекорд фіксується в країні другу добу поспіль, повідомляється на офіційному сайті уряду Британії.

Так, за минулу добу від інфекції померло 744 особи (вчора смертей було 691).

У цілому в країні летальних випадків від Covid-19 сягнула 68,3 тисячі. Британія за цим показником посідає друге місце в Європі після Італії.

Усього інфікованих у Сполученому Королівстві з початку пандемії – більше 2,11 мільйона осіб.

Додамо, що через виявлення і швидке поширення нового штаму коронавірусу влада посилює обмеження в графствах Ессекс, Суррей, Оксфордшир, Кембриджшир, Саффолк, Хемпшир, Західний Сассекс і Норфолк.

У регіонах введено четвертий (максимальний) рівень загрози поширення інфекції, що передбачає заборону на роботу магазинів, які не торгують предметами першої необхідності, перукарень і спортзалів на додаток до закритих раніше ресторанів, пабів і кафе. Жителям рекомендовано перебувати вдома.

Раніше прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що у країні підтверджено новий генетично мутований варіант коронавірусу, який може бути на 70% заразнішим.

Згодом новий штам коронавірусу виявили в Ізраїлі і Малайзії.

Також МОЗ України оприлюднив рекомендації через новий штам Covid-19.

Крім того, ВООЗ назвала ймовірну причину появи нового штаму коронавірусу.

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