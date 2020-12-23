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    У світі

    Британія зафіксувала черговий антирекорд із зараження коронавірусом за добу

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    Антирекорд у Великій Британії фіксується другу добу поспіль - Британія зафіксувала черговий антирекорд із зараження коронавірусом за добу
    Антирекорд у Великій Британії фіксується другу добу поспіль

    Кількість випадків Covid-19 за останні 24 години перевищила 39 тисяч

    У Великій Британії зафіксовано максимальну з початку пандемії кількість хворих на Covid-19 за добу – 39,2 тисячі випадків( днем раніше було зареєстровано 36,8 тис. випадків зараження).

    Таким чином антирекорд фіксується в країні другу добу поспіль, повідомляється на офіційному сайті уряду Британії.

    Так, за минулу добу від інфекції померло 744 особи (вчора смертей було 691).

    У цілому в країні летальних випадків від Covid-19 сягнула 68,3 тисячі. Британія за цим показником посідає друге місце в Європі після Італії.

    Усього інфікованих у Сполученому Королівстві з початку пандемії – більше 2,11 мільйона осіб.

    Додамо, що через виявлення і швидке поширення нового штаму коронавірусу влада посилює обмеження в графствах Ессекс, Суррей, Оксфордшир, Кембриджшир, Саффолк, Хемпшир, Західний Сассекс і Норфолк.

    У регіонах введено четвертий (максимальний) рівень загрози поширення інфекції, що передбачає заборону на роботу магазинів, які не торгують предметами першої необхідності, перукарень і спортзалів на додаток до закритих раніше ресторанів, пабів і кафе. Жителям рекомендовано перебувати вдома.

    Раніше прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що у країні підтверджено новий генетично мутований варіант коронавірусу, який може бути на 70% заразнішим.

    Згодом новий штам коронавірусу виявили в Ізраїлі і Малайзії. 

    Також МОЗ України оприлюднив рекомендації через новий штам Covid-19.

    Крім того, ВООЗ назвала ймовірну причину появи нового штаму коронавірусу.

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    Теги: здоров'я смерть Велика Британія епідемія коронавірус
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