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Сталеві труни. Путін перекидає на війну старезну техніку (відео) 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Сталеві труни. Путін перекидає на війну старезну техніку (відео) 
Ешелони древньої техніки помітили в РФ 
скріншот із відео

Мобілізовані будуть воювати в танках без модернізації 

Поки в РФ триває «могилізація», своє свіжонабране гарматне м'ясо кремлівський диктатор Володимир Путін збирається озброювати технікою, яку дістали із складів та навіть не потрудилися модернізувати. У РФ активісти зняли відео ешелонів, які направлються на фронт: окупантам везуть партії сталевих трун у вигляді стародавніх БМП та танків. Про це свідчать ролики із російських Telegram-каналів.

На відео видно залізничний ешелон із тягачами БТС-4, стародавніми бойовими машинами піхоти (БМП-1) (навіть без модернізації), та танками модель яких визначити не вдається.

 А на цьому відео – ешелон із танками Т-72А зразка 1979 року.  

«Ці танки навіть динамічного захисту не мають, не кажучи вже про сучасні прицільні пристрої та засоби зв'язку. А броня їхня пробивається з ручного протитанкового гранатомета (РПГ-7) у лоб», – йдеться в дописі. 

Нагадаємо, оголошена в РФ «часткова мобілізація» не має конкретних термінів і завершиться лише за рішенням російського диктатора Володимира Путіна.

Як відомо, від 21 вересня у Росії триває «могилізація». Росіяни б'ються між собою та палять адмінбудівлі. За даними Генштабу, в Росії після оголошення часткової мобілізації уже призвали до війська 100 тис. осіб, тобто третину від запланованої кількості.

Після оголошення російські чоловіки масово кинулися виїжджати із РФ, утворивши величезні черги на кордонах. 

Тим часом у вересні на тлі оголошення у РФ часткової мобілізації підтримка росіянами очільника Кремля Володимира Путіна знизилась на 6%. При цьому аналітики вважають, що Путін навряд чи подолає фундаментальні проблеми, намагаючись мобілізувати велику кількість росіян для продовження війни в Україні. 

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Теги: Telegram активісти відео диктатор партії путін танки фронт

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