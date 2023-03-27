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Стали відомі нові деталі смерті російського командира, який організував Іловайський котел

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Стали відомі нові деталі смерті російського командира, який організував Іловайський котел
За війну в Україні в січні 2015-го Лисицький був нагороджений званням героя Росії
фото з відкритих джерел

Дмитро Лисицький вчинив самогубство

Російський підполковник Дмитро Лисицький, який був організатором котла для ЗСУ в Іловайську на Донеччині, насправді наклав на себе руки. Про це повідомляє російське видання Осторожно Media.

Чоловік помер у своїй квартирі у Ставрополі (РФ), а не у зоні так званої спецоперації. Високопоставлений військовий десантно-штурмового повітряного полку, якому було присвоєно звання героя Росії, вчинив самогубство в неділю вранці. Він скористався своєю мисливською рушницею.

Побратими стверджують, що останнім часом Лисицький був у пригніченому стані і говорив про самогубство, імовірно через скаргу на його неправомірні дії щодо особового складу.

Смерть підполковника без вказівки причини також підтвердив голова міського округу Ставропольського краю Олександр Теньков.

Раніше повідомлялося, що Лисицького начеб ліквідували ЗСУ.

До слова, триває 397-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Українські воїни відбили понад 60 атак противника. 

Теги: самогубство окупанти росія

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