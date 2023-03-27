Стали відомі нові деталі смерті російського командира, який організував Іловайський котел

За війну в Україні в січні 2015-го Лисицький був нагороджений званням героя Росії

Дмитро Лисицький вчинив самогубство

Російський підполковник Дмитро Лисицький, який був організатором котла для ЗСУ в Іловайську на Донеччині, насправді наклав на себе руки. Про це повідомляє російське видання Осторожно Media.

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Чоловік помер у своїй квартирі у Ставрополі (РФ), а не у зоні так званої спецоперації. Високопоставлений військовий десантно-штурмового повітряного полку, якому було присвоєно звання героя Росії, вчинив самогубство в неділю вранці. Він скористався своєю мисливською рушницею.

Побратими стверджують, що останнім часом Лисицький був у пригніченому стані і говорив про самогубство, імовірно через скаргу на його неправомірні дії щодо особового складу.

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Смерть підполковника без вказівки причини також підтвердив голова міського округу Ставропольського краю Олександр Теньков.

Раніше повідомлялося, що Лисицького начеб ліквідували ЗСУ.

До слова, триває 397-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Українські воїни відбили понад 60 атак противника.