Бої за Бахмут: британська розвідка оцінила можливості ЗСУ та окупантів

Багнюка, ймовірно, заважає українським зусиллям поповнювати запаси боєприпасів

Оборона Бахмута продовжує виснажувати сили українських оборонців та російських загарбників. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

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«На вихідних українські сили, ймовірно, стабілізували свій периметр оборони після попереднього просування Росії на північ від міста», – йдеться в повідомленні.

Також в міноборони зазначили, що 2 березня російський удар зруйнував міст через єдину асфальтовану дорогу до Бахмута, яка все ще перебувала під контролем України. Багнюка, ймовірно, заважає українським зусиллям поповнювати запаси, оскільки вони все частіше вдаються до ґрунтових доріжок.

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«Публічні розбіжності між групою «Вагнера» та міністерством оборони Росії щодо розподілу боєприпасів підкреслюють труднощі у підтримці високого рівня особового складу та боєприпасів, необхідних для просування з їх поточною тактикою», – додали у розвідці.

Нагадаємо, триває 377-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля окупанти зосереджують на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби українські воїни відбили на них понад 140 атак противника.