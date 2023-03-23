В окупованому Мелітополі прогримів потужний вибух

В окупантів чергова «бавовна»

У четвер, 23 березня, близько 6 години у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області прогримів потужний вибух. Про це повідомив мер міста Іван Федоров.

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«Гучний вибух у тимчасово окупованому Мелітополі», – написав він у Telegram.

Подробиці події уточнюються.

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До слова, ввечері 20 березня в тимчасово окупованому Джанкої на Кримському півострові пролунало кілька вибухів. Зокрема, БПЛА атакували аеродром, військове містечко, залізничний вузол. Пізніше у ГУР Міноборони України підтвердили успішний удар по залізниці й знищення партії російських «Калібрів». Після вибухів у Джанкої введений режим надзвичайної ситуації.

За інформацією Генштабу ЗСУ, вибухи у Джанкої мали на меті зупинити повністю або частково логістичне забезпечення угруповань противника у тимчасово захоплених Мелітополі та Херсоні.

Нагадаємо також, що 14 березня в Мелітополі внаслідок вибуху автомобіля в лікарні від отриманих поранень помер колаборант Іван Ткач, який керував муніципальним транспортом міста.

11 березня вранці в окупованому Мелітополі прогриміли понад десять вибухів.