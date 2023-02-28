Компанія Metro потрапила до списку спонсорів війни

Компанія Metro не відмовилася приймати оплату картками «Мир» Сбербанку та продовжує реалізовувати нові проєкти у Росії

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло компанію Metro Cash & Carry до переліку міжнародних спонсорів війни. Таке рішення ухвалили через позицію керівництва компанії продовжувати діяльність в Росії, повідомили у пресслужбі НАЗК.

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«Для багатьох українців метро стало надійним укриттям від російських ракет. Однак співзвучна назва однієї німецької компанії ніяк не впливає на бажання самої компанії підтримувати війну РФ проти України», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що окрім того, що компанія продовжує сплачувати податки, тим самим підтримуючи військову машину РФ, керівництво компанії напряму займається транспортуванням російського газу до Центральної та Східної Європи, поки увесь цивілізований світ відмовляється від енергоресурсів держави-терориста.

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«Metro також не відмовилася приймати оплату картками «Мир» Сбербанку та продовжує реалізовувати нові проєкти у Росії», – зазначають в НАЗК.

Також за інформацією дослідників діяльності Metro Cash & Carry в РФ, німецька мережа METRO в росії торгувала «кувалдами Вагнера». Це той самий «атрибут» найманців з терористичної «ЧВК Вагнер», що набув умовної популярності в РФ після публікацій жорстоких відео про начебто страту бійців ЧВК, які повернулися з українського полону.

«Мета НАЗК – зробити так, щоби будь-яким компаніям було соромно співпрацювати із державою-терористом РФ і вони закрили свій бізнес в Росії. Інститут репутації відіграє зараз ключову роль у світі міжнародних корпорацій. Усі включені до переліку міжнародних спонсорів війни компанії вносяться до бази даних World-Check – бази даних осіб і організацій із підвищеним ризиком, яка використовується в усьому світі для виявлення та управління фінансовими, регуляторними та репутаційними ризиками», – додали в агентстві.

Зазначається, що внесення до цієї бази, що створена міжнародною компанією London Stock Exchange Group, має допомогти захистити світовий фінансовий сектор від спонсорів російської війни.

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Раніше Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло американську корпорацію Procter&Gamble (P&G) у список міжнародних спонсорів війни. А також китайську компанію Comnav Technology Ltd.