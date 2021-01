У ФБР попередили про підготовку збройних протестів у США, – ЗМІ

За даними ФБР, «якщо Конгрес спробує усунути президента шляхом 25-ї поправки, відбудеться величезне повстання»

У столицях всіх штатів США з 16 по 20 січня готуються збройні протести.

Про це йдеться в доповіді ФБР, з якою ознайомилися телеканал ABC і Yahoo News.

Журналіст ABC Аарон Катерськи написав у Twitter, що протести пройдуть біля законодавчих зборів 50 американських штатів з 16 по 20 січня, а з 17 по 20 січня – біля будівлі Конгресу у Вашингтоні.

"Armed protests are being planned at all 50 state capitols from 16 January through at least 20 January, and at the US Capitol from 17 January through 20 January," according to an FBI bulletin obtained by @ABC — Aaron Katersky (@AaronKatersky) January 11, 2021

A group is calling for “storming” state, local, and federal government courthouses and administrative buildings in the event President Trump is removed prior to Inauguration Day, per an FBI bulletin obtained by @ABC — Aaron Katersky (@AaronKatersky) January 11, 2021

Журналіст також заявив, що, за даними ФБР, «якщо Конгрес спробує усунути президента шляхом 25–ї поправки, відбудеться величезне повстання».

The FBI has "received information about an identified armed group intending to travel to Washington, DC on 16 January. They have warned that if Congress attempts to remove POTUS via the 25th Amendment a huge uprising will occur," according to a bulletin obtained by @ABC — Aaron Katersky (@AaronKatersky) January 11, 2021

За даними ФБР, протести організовують ультраправі активісти, зокрема прихильники антиурядового руху Boogaloo bois. Деякі з них «заявили, що готові вдатися до насильства на підтримку своєї ідеології». Звіт було опубліковано 29 грудня 2020 року – за тиждень до штурму Конгресу США прихильниками чинного президента Дональда Трампа.

Washington Post пише, що прихильники Трампа можуть повторити атаку на Капітолій 17 січня – в останню неділю його президентства, а в день інавгурації демократа Джо Байдена готуються до масових протестів у Вашингтоні.

До слова, спікер Палати представників Конгресу США й одна з лідерок демократів Ненсі Пелосі підтвердила, що в понеділок, 11 січня, на розгляд законодавців винесуть постанову щодо відсторонення Дональда Трампа від влади.

Раніше Пелосі виступила за негайне усунення Трампа від влади.

До слова, за інформацією ЗМІ, чинний глава Білого дому Дональд Трамп відмовився від ідеї балотуватися у президенти США у 2024 році.

Зазначимо, зараз Трамп готується до імпічменту і шукає захисників для судового процесу.

Також ряд представників Демократичної партії в Палаті представників і Сенаті висловилися за застосування 25-ї поправки до Конституції. Вона передбачає визнання чинного президента нездатним перебувати на посаді і його повноваження тимчасово переходять до віцепрезидента, яким є Майк Пенс.

Після заворушень у Вашингтоні, які надихнув Трамп, Республіканська партія та бізнес-еліта США почали обговорювати можливість дострокового усунення президента від влади. За найбільш ймовірним сценарієм, місце глави держави посяде віцепрезидент Майкл Пенс.