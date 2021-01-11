Імпічмент Трампа: демократи зібрали голоси для початку процедури
Резолюцію про імпічмент підписали щонайменше 218 демократів
Демократи Палати представників Сполучених Штатів зібрали достатньо голосів, щоб оголосити імпічмент президенту Дональду Трампу за підбурювання до протестів в Капітолії.
Про це повідомляє Politico.
Резолюцію про імпічмент підписали щонайменше 218 демократів.
Спікер Палати представників Ненсі Пелосі заявила, що винесе резолюцію на голосування на цьому тижні, якщо Трамп не піде у відставку або віце-президент Майк Пенс не ініціює інші процеси його усунення.
Нагадаємо, раніше спікер Палати представників Ненсі Пелосі заявила, що конгресмени закликають Пенси усунути Трампа від влади.
Після заворушень у Вашингтоні 6 січня, які надихнув Трамп, Республіканська партія та бізнес-еліта США почали обговорювати можливість дострокового усунення президента від влади. За найбільш ймовірним сценарієм, місце глави держави посяде віцепрезидент Майкл Пенс.
За останніми даними, у США завели 25 справ про внутрішній тероризм після заворушень у Вашингтоні і штурму Капітолію.
За інформацією ЗМІ, чинний глава Білого дому Дональд Трамп відмовився від ідеї балотуватися у президенти США у 2024 році.
Зазначимо, зараз Трамп готується до імпічменту і шукає захисників для судового процесу.
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