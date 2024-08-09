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Іспанія стала чемпіоном на Олімпіаді-2024 у чоловічому футболі

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Іспанія стала чемпіоном на Олімпіаді-2024 у чоловічому футболі
фото: x.com/SEFutbol

Іспанія вдруге в історії перемогла на Олімпіаді у чоловічому турнірі

Сьогодні, 9 серпня, збірна Іспанії перемогла збірну Франції на Олімпіаді-2024 із рахунком 5:3. Тим самим ставши олімпійським чемпіоном Ігор-2024 у чоловічому футболі.

У другому таймі Франція програвала 1:3, але згодом зрівняла рахунок, і основний час закінчився – 3:3.

Для Іспанії це друга перемога в історії на Олімпіаді у чоловічому турнірі з футболу, вони реабілітувалися за поразку у фіналі Ігор у Токіо-2020.

Нагадаємо, що раніше збірна Іспанії тріумфувала у фіналі Євро-2024, здобувши свою четверту перемогу на чемпіонатах Європи. У захопливому поєдинку проти збірної Англії іспанці продемонстрували майстерність, характер та волю до перемоги, перегравши суперників з рахунком 2:1.

До слова, Українка Ірина Коляденко сьогодні, 9 серпня, вийшли до фіналу олімпійського турніру з жіночої боротьби у ваговій категорії до 62 кг та гарантувала Україні дванадцяту нагороду Олімпіади в Парижі.

Як повідомлялося, 8 серпня, борець греко-римського стилю та народний депутат України Жан Беленюк здобув бронзу Олімпіади. Інший борець греко-римського стилю Парвіз Насібов виборов срібну медаль. Президент України Володимир Зеленський подякував спортсменам за характер і силу.

Нагадаємо, літні Олімпійські ігри проходять у столиці Франції, Парижі та 16 інших містах в усій європейській частині Франції, а також на Таїті – острові у складі французької заморської країни та заморського колективу Французької Полінезії. На цих Олімпійських іграх відбудеться дебют брейкдансу як олімпійського виду спорту, і це мають бути останні Олімпійські ігри, проведені за президентства МОК Томаса Баха.

Ігри 2024 року є першими, на яких однакова кількість спортсменів серед чоловіків і жінок. Очікується, що Ігри коштуватимуть 8,3 мільярда євро.

Церемонія відкриття почалася о 19:30 26 липня 2024 року. Це стало другим випадком в історії, коли відкриття Олімпійських ігор відбулося за межами стадіону (першою була церемонія відкриття Літніх юнацьких Олімпійських ігор 2018 року).

Парад націй проходив у рамках параду човнів по Сені від мосту Аустерліц до Єнського мосту, а офіційний протокол відбувся на площі Трокадеро на тимчасовому «міні-стадіоні». Маршрут параду довжиною 6 кілометрів (3,7 милі) показував культурні елементи церемонії та види на визначні пам'ятки Парижа.

Постановником церемонії літніх Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 року виступив режисер Тома Жоллі.

Олімпіада-2024. Медальний залік

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Олімпіада Франція Іспанія

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