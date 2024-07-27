Олімпіада-2024: Розклад змагань українських спортсменів на 27 липня

Сьогодні відбудуться змагання, в яких візьмуть участь українські спортсмени

Сьогодні українські спортсмени розпочнуть змагання

У п'ятницю, 26 липня, у Парижі відбулася вражаюча церемонія відкриття Олімпійських ігор-2024. Українська збірна взяла участь у церемонії, пропливши Сеною під час презентації команд.

Розклад виступів українських спортсменів на 27 липня:

Сьогодні, 27 липня, розпочинаються змагання за участю українських олімпійців. Уболівальники з нетерпінням чекають на виступи наших спортсменів у різних видах спорту.

Медальні змагання:

11:00 Дзюдо (кваліфікація): Дільшот Халматов - Достон Рузієв (Узбекистан) (до 60 кг)

11:50 Фехтування (шпага, кваліфікація):Влада Харькова - Маргеріта Гуззі Вінсенті (США)

Олена Кривицька - Александра Ндоло (Кенія)

Джоан Фейбі Бежура - Оріана Малло-Бретон (Франція)

Олена Кривицька - Александра Ндоло (Кенія) Джоан Фейбі Бежура - Оріана Малло-Бретон (Франція) 12:00 Стрибки у воду (3-метровий трамплін, дуети): Анна Письменська - Вікторія Кесарь

15:30 Велоспорт (жіноча індивідуальна гонка): Юлія Бірюкова

17:00 Дзюдо (фінал): Дільшот Халматов (до 60 кг) (за умови виходу)

21:40 Фехтування (шпага, фінал): Влада Харькова, Олена Кривицька та Джоан-Фейбі Бежура (за умови виходу)

Немедальні змагання: