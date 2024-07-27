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Олімпіада-2024: Розклад змагань українських спортсменів на 27 липня

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Олімпіада-2024: Розклад змагань українських спортсменів на 27 липня
Сьогодні відбудуться змагання, в яких візьмуть участь українські спортсмени
фото з відкритих джерел

Сьогодні українські спортсмени розпочнуть змагання

У п'ятницю, 26 липня, у Парижі відбулася вражаюча церемонія відкриття Олімпійських ігор-2024. Українська збірна взяла участь у церемонії, пропливши Сеною під час презентації команд.

Розклад виступів українських спортсменів на 27 липня:

Сьогодні, 27 липня, розпочинаються змагання за участю українських олімпійців. Уболівальники з нетерпінням чекають на виступи наших спортсменів у різних видах спорту.

Медальні змагання:

  • 11:00 Дзюдо (кваліфікація): Дільшот Халматов - Достон Рузієв (Узбекистан) (до 60 кг)
  • 11:50 Фехтування (шпага, кваліфікація):Влада Харькова - Маргеріта Гуззі Вінсенті (США)
    Олена Кривицька - Александра Ндоло (Кенія)
    Джоан Фейбі Бежура - Оріана Малло-Бретон (Франція)
  • 12:00 Стрибки у воду (3-метровий трамплін, дуети): Анна Письменська - Вікторія Кесарь
  • 15:30 Велоспорт (жіноча індивідуальна гонка): Юлія Бірюкова
  • 17:00 Дзюдо (фінал): Дільшот Халматов (до 60 кг) (за умови виходу)
  • 21:40 Фехтування (шпага, фінал): Влада Харькова, Олена Кривицька та Джоан-Фейбі Бежура (за умови виходу)

Немедальні змагання:

  • 11:30 Стрільба (пневматичний пістолет 10 м, чоловіки, кваліфікація): Павло Коростильов, Віктор Банькін
  • 13:00 Теніс (жінки):Марта Костюк - Юлія Путінцева
  • Ангеліна Калініна - Аранча Рус (Нідерланди)
  • Даяна Ястремська - Лаура Пігоссі (Бразилія)
  • Людмила Кіченок / Надія Кіченок - Чжен Сайсай / Ван Сінюй (Китай)
  • 13:30 Стрільба (пневматичний пістолет 10 м, жінки, кваліфікація): Олена Костевич
  • 16:30 Спортивна гімнастика (кваліфікація): Олег Верняєв, Ілля Ковтун, Ігор Радівілов, Назар Чепурний, Радомир Стельмах
  • 17:00 Веслування (слалом, кваліфікація): Вікторія Ус (перший заїзд)
  • 18:00 Футбол (чоловіки): Україна - Марокко
  • 19:30 Веслування (слалом, кваліфікація): Вікторія Ус (другий заїзд)
  • 21:00 Настільний теніс (жінки, 1/32 фіналу): Соломія Братейко
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