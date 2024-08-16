У Європі зафіксовано перший випадок нового штаму мавпячої віспи

Виявлено перший за межами Африки випадок штаму віспи під назвою Clade I

Людина інфікувалася під час перебування у частині Африки, де фіксується великий спалах віспи

У Швеції виявили перший за межами Африки випадок штаму мавпячої віспи під назвою Clade I, який вважається заразнішим та смертоноснішим за попередній варіант. Про це повідомляє SVT.

Очільниця шведського Агентства громадської охорони здоров’я Олівія Вігзелл розповіла, що людина інфікувалася під час перебування у частині Африки, де фіксується великий спалах Clade I.

«Те, що хворий на віспу пацієнт лікується у Швеції, не означає ризику для населення загалом», – додала очільниця шведського Агентства громадської охорони здоров’я

Вігзелл також зазначила, що незабаром посадовці дадуть оновлену оцінку епідеміологічної ситуації.

Державний епідеміолог Швеції Магнус Гісслен підкреслив, що до інфекції варто поставитися серйозно. Появу Clade I у Швеції він назвав «тривожним розвитком подій».

«Те, що ми зараз зафіксували випадок у Швеції, не є несподіваним, адже це епідемія, за якою ми стежимо протягом тривалого часу. Не слід ані переоцінювати, ані недооцінювати ризики», – додав Гісслен.

Нагадаємо, напередодні Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) оголосила, що швидке поширення віспи мавп в африканських країнах є глобальною надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров’я.