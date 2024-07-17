Сі Цзіньпін міг перенести інсульт – китайська правозахисниця

Жодних офіційних коментарів від уряду Китаю щодо інформації про інсульт та стан Сі Цзіньпіна не було

На третьому пленарному засіданні Центрального комітету Комуністичної партії Китаю у Сі Цзіньпіна стався інсульт. Про це заявила китайська правозахисниця Дженніфер Цзен.

Наразі жодних офіційних коментарів від уряду Китаю щодо інформації про інсульт та стан Сі Цзіньпіна не було.

Xi Jinping just had a stroke at CCP’s Third Plenary Session?



Since yesterday, Chinese social media has been buzzing with the news that something 'big' has happened. pic.twitter.com/BKnOTDLfXf — Inconvenient Truths by Jennifer Zeng (@jenniferzeng97) July 16, 2024

Нагадаємо, глава Китаю Сі Цзіньпін заявив, що його країна продовжуватиме докладати активних зусиль для сприяння політичному врегулюванню «кризи в Україні».

Раніше повідомлялося, що Китай шукатиме врегулювання «кризи в Україні» у власний спосіб.

До слова, Європейський Союз готується до масштабної торгової війни з Китаєм. Про це пише The Economist. За даними журналу, об'єднання може застосувати проти КНР каральний механізм міжнародних держзакупівель. Якщо Пекін відмовиться виконувати вимоги Брюсселя, а саме не відкриє дані про ринок медичних приладів, китайським компаніям закриють доступ до державних тендерів у Європі.