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Сі Цзіньпін міг перенести інсульт – китайська правозахисниця

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Сі Цзіньпін міг перенести інсульт – китайська правозахисниця
Сі Цзіньпін на третьому пленарному засіданні Центрального комітету Комуністичної партії Китаю
фото: X/Дженніфер Цзен

Жодних офіційних коментарів від уряду Китаю щодо інформації про інсульт та стан Сі Цзіньпіна не було

На третьому пленарному засіданні Центрального комітету Комуністичної партії Китаю у Сі Цзіньпіна стався інсульт. Про це заявила китайська правозахисниця Дженніфер Цзен.

Наразі жодних офіційних коментарів від уряду Китаю щодо інформації про інсульт та стан Сі Цзіньпіна не було.

Нагадаємо, глава Китаю Сі Цзіньпін заявив, що його країна продовжуватиме докладати активних зусиль для сприяння політичному врегулюванню «кризи в Україні».

Раніше повідомлялося, що Китай шукатиме врегулювання «кризи в Україні» у власний спосіб.

До слова, Європейський Союз готується до масштабної торгової війни з Китаєм. Про це пише The Economist. За даними журналу, об'єднання може застосувати проти КНР каральний механізм міжнародних держзакупівель. Якщо Пекін відмовиться виконувати вимоги Брюсселя, а саме не відкриє дані про ринок медичних приладів, китайським компаніям закриють доступ до державних тендерів у Європі.

Теги: Китай Сі Цзіньпін інсульт президент здоров'я

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