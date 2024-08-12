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В Україні захворюваність на Covid-19 з липня зросла вшестеро

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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В Україні захворюваність на Covid-19 з липня зросла вшестеро
На стаціонарному лікуванні перебувають близько 2,5 тис. людей
фото з відкритих джерел

На території України циркулюють 10 субваріантів штаму коронавірусу Omicron

У порівнянні з липнем у серпні захворюваність на коронавірус в Україні зросла у шість разів – з двох тисяч випадків до 12 тис. Про це заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

Водночас лікарні не завантажені через таке зростання хворих. Зараз на стаціонарному лікуванні перебувають близько 2,5 тис. людей. За словами Кузіна, це норма для пікового підйому.

Наразі ознак того, що розпочався епідемічний сезон і потрібно вводити обмеження, немає. «Показники є достатньо високими і не характерними з огляду на те, що зазвичай ми починали спостерігати перше зростання з вересня. А тут ми його побачили на один місяць раніше», – додав Кузін.

На території України циркулюють 10 субваріантів штаму коронавірусу Omicron. Відомо про пʼятьох людей, які хворіють на підвид FLiRT. Але це лише ті випадки, що потрапили в систему епідеміологічного нагляду.

Нагадаємо, в Україні виявлено випадки нового субваріанту коронавірусу Omicron – Flirt. Він швидше передається і краще уникає імунної відповіді, але вакцини залишаються ефективними проти нього.

Як повідомлялося, попри трикратне зростання захворюваності на Covid-19 за останній місяць, МОЗ не планує вводити обмежувальні заходи. За його словами, абсолютна кількість хворих залишається відносно невеликою.

До слова, Міністерство охорони здоровʼя затвердило оновлені рекомендації щодо вакцинації населення проти Covid-19. Так, МОЗ спростило схеми вакцинації для населення. Тепер більшості людей достатньо зробити одне щеплення проти Covid-19. А ось людям, які входять до групи ризику тяжкого перебігу хвороби, слід вводити більшу кількість доз – потрібна ревакцинація через 6-12 місяців.

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Теги: хвороба вірус Міністерство охорони здоров'я

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