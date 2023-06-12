Путін відреагував на смерть свого європейського друга (відео)

Путін відреагував на смерть колишнього прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі

Російський диктатор Володимир Путін відреагував на смерть свого друга, колишнього прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі. Про це повідомляють росЗМІ.

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«Це був італійський політик. Для політика він був дуже незвичною людиною, бо був щирим та відкритим. Політиків такого масштабу зараз небагато. Він мав привілеї – говорити те, що думає», – сказав Путін.

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Зазначимо, на посаді прем'єра Берлусконі швидко подружився з російським диктатором Володимиром Путіним.

Берлусконі неодноразово вихваляв очільника країни-терористки: казав про братські стосунки, називав російського тирана кращим у світі політиком та стверджував, що Росії дуже пощастило мати такого президента.

У жовтні минулого року італійські ЗМІ опублікували аудіозапис, на якому Берлусконі зізнається, що обмінювався з російським президентом Володимиром Путіним подарунками у вигляді ящика горілки та пляшок вина, а також «приємними листами».

Раніше Берлусконі заявив, що Україна може піти на переговори з Росією, якщо їй не даватимуть зброю, а запропонують «мільярди доларів на відбудову». Він також назвав російського диктатора Володимира Путіна «людиною миру».

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Нагадаємо, експрем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі помер на 87-му році життя у Мілані.

У п'ятницю Берлусконі госпіталізували. Лікарі стверджували, що це не було пов'язано із критичною ситуацією. Зазначалося, що Берлусконі перебував у звичайній палаті. Він сам прибув до лікарні.

До слова, у День Росії заступник голови Радбезу Дмитро Медведєв вкотре розмріявся про захоплення Києва, хоча відповідна операція провалилася ще 27 лютого 2022 року.

Так, Медведєв опублікував фото київського Майдану незалежності з написом на ньому «З Днем Росії!». Політик ще й продемонстрував свою майстерність володіння Photoshop, втуливши на фото російський триколор замість українського стяга.