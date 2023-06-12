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Путін відреагував на смерть свого європейського друга (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Путін відреагував на смерть свого європейського друга (відео)
На посаді прем'єра Берлусконі швидко подружився з російським диктатором
фото з відкритих джерел

Путін відреагував на смерть колишнього прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі

Російський диктатор Володимир Путін відреагував на смерть свого друга, колишнього прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі. Про це повідомляють росЗМІ.

«Це був італійський політик. Для політика він був дуже незвичною людиною, бо був щирим та відкритим. Політиків такого масштабу зараз небагато. Він мав привілеї – говорити те, що думає», – сказав Путін.

Зазначимо, на посаді прем'єра Берлусконі швидко подружився з російським диктатором Володимиром Путіним.

Берлусконі неодноразово вихваляв очільника країни-терористки: казав про братські стосунки, називав російського тирана кращим у світі політиком та стверджував, що Росії дуже пощастило мати такого президента.

У жовтні минулого року італійські ЗМІ опублікували аудіозапис, на якому Берлусконі зізнається, що обмінювався з російським президентом Володимиром Путіним подарунками у вигляді ящика горілки та пляшок вина, а також «приємними листами».

Раніше Берлусконі заявив, що Україна може піти на переговори з Росією, якщо їй не даватимуть зброю, а запропонують «мільярди доларів на відбудову». Він також назвав російського диктатора Володимира Путіна «людиною миру».

Нагадаємо, експрем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі помер на 87-му році життя у Мілані.

У п'ятницю Берлусконі госпіталізували. Лікарі стверджували, що це не було пов'язано із критичною ситуацією. Зазначалося, що Берлусконі перебував у звичайній палаті. Він сам прибув до лікарні.

До слова, у День Росії заступник голови Радбезу Дмитро Медведєв вкотре розмріявся про захоплення Києва, хоча відповідна операція провалилася ще 27 лютого 2022 року.

Так, Медведєв опублікував фото київського Майдану незалежності з написом на ньому «З Днем Росії!». Політик ще й продемонстрував свою майстерність володіння Photoshop, втуливши на фото російський триколор замість українського стяга.

Теги: путін Італія смерть

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