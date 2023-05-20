Нічні атаки Київщини: які цілі і наскільки ворогу вистачить запасів

Ракетні атаки триватимуть довго. В залежності від типу ракет

Російські окупанти в ніч на 20 травня атакували Україну з північного напрямку 18-ма ударними дронами «Shahed-136/131», які спрямували на Київщину.

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Усі знищено силами та засобами повітряного командування «Центр» Повітряних Сил.

З початку травня російські окупанти суттєво змінили характер і підхід до ракетних атак української столиці. Зараз вони комплексно підходять до питання ураження визначених для себе цілей.

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Наразі атаки спрямовані на те, щоб максимально знищити українську систему ППО, яка прикриває Київ. Не варто відкидати і можливість завдання ударів по так званих «центрах прийняття рішень».

Варто зауважити, що російські окупанти ще тривалий час будуть у змозі використовувати проти України високоточні ракети Х-47 «Кинджал». При цьому ворог застосовуватиме їх у комплексі разом з іншими видами ракетного озброєння і БПЛА.

Ракетні атаки триватимуть довго. В залежності від типу ракет.

Якщо йдеться про прифронтові міста, то там росіяни використовують С-300, яких у них ще досить багато.

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Скільки триватиме атака «Кинджалами», то, якщо брати до уваги, що їх у них декілька десятків, а випущено максимум два десятки, то – теж тривалий час.

Далеко не факт, що ворог використовуватиме «Кинджали» в кількості по шість одиниць за раз.

Поодинокі пуски під час комплексного удару, так званої «зіркової» атаки, з використанням різноманітних видів високоточної зброї – «Кинджалів», «Калібрів», «Іскандерів» та інших, – можуть цю практику в подальшому продовжувати. Тому заспокоюватися і казати, що в них вже не має можливості це – відверта маячня. У них можливості є.

Нагадаю, що явна вразливість балістичних ракет «Кинджал», ймовірно, стала несподіванкою і викликала сум'яття в Росії. Раніше президент РФ Володимир Путін зараховував цю систему до «непереможних».