Представники народів Північного Кавказу назвали головне завдання після розвалу Росії

Поневолені Москвою народи мають отримати незалежність і достойне місце у повоєнному світі

Війна, яку Кремль розв’язав в Україні, так само як його війни з народами Кавказу з 19-го століття і до сьогодні є колоніальними війнами. Адже мета Росії була і є такою ж як і всіх колоніальних імперій – підкорення та експлуатація інших народів. Про це заступник голови Українського інституту національної пам’яті Володимир Тиліщак повідомив, виступаючи на міжнародній конференції до 105-річчя проголошення Республіки Горців Північного Кавказу, що організована Центром стратегічних комунікацій спільно з Асамблеєю народів Кавказу.

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Заступник голови Українського інституту національної пам’яті наголосив, що перемога над путінським режимом стане основою ліквідації російської колоніальної системи і формування нових відносин між незалежними державами. Тиліщак нагадав, що події 1917-1918 років, коли була проголошена Республіка Горців, є визначальним етапом національних історій багатьох народів, зокрема, українців. Республіка Горців Північного Кавказу як державне утворення постало в ході розпаду колишньої Російської імперії і припинило існування під ударами «червоних» і «білих» російських окупантів.

Про необхідність підготовки до відновлення нових незалежних держав на постімперському просторі говорив також президент Асамблеї народів Кавказу Руслан Кутаєв. На його переконання, кавказькі народи ніколи не переставали боротися за свободу і зможуть домовитися про мирне співіснування після розвалу Росії.

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У свою чергу голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров підкреслив необхідність врахування інтересів поневолених Москвою народів у повоєнному світі.

«Для нас так само дуже важливим має бути оформлення результатів цієї війни у формі, що повністю відповідає прагненням поневолених народів Росії. Ми, як держава, на етапі вироблення остаточного документа, що закріплює результати війни, маємо бути одними з найбільш наполегливих провідників ідеї підтримки права народів Росії на самовизначення у формі незалежних держав. Для української держави, як на мене, така позиція і означатиме можливість побудувати механізми, які б у майбутньому виключили можливість повторних загроз з боку Росії стосовно нашої держави, української нації, Криму та кримськотатарського народу», – зазначив голова Меджлісу.

Лідери північнокавказьких національних рухів, які зібралися на міжнародній конференції, домовилися винести питання про відновлення державності Союзу Народів Північного Кавказу на ІІІ З’їзді народів Північного Кавказу. Ця мета також була включена у підсумкову Резолюцію конференції. Крім того, учасники заходу ухвалили Звернення Державного комітету деокупації ЧРІ до парламентів та лідерів держав-членів ООН з проханням про визнання чеченського народу нацією, що бореться за свою незалежність.