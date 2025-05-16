Стало відомо, під яким номером Україна виступить у фіналі «Євробачення-2025»

Україна виступить у першій половині фінального концерту. Разом із Ziferblat у цій частині також виступатимуть представники Ісландії та Іспанії

Відкриватиме гранд-фінал Норвегія, а закриватиме конкурс Албанія

Представники України гурт Ziferblat вийдуть на сцену під час гранд-фіналу сьомими. Як передає «Главком», про це йдеться на офіційному сайті конкурсу.

Після проведення жеребкування серед переможців другого півфіналу та рішень продюсерів організатори Євробачення-2025 визначили порядок виступів у суботньому гранд-фіналі.

Представники України гурт Ziferblat вийдуть на сцену у Базелі сьомими. Під час жеребу хлопцям дісталася перша половина концерту, яку традиційно вважають менш вдалою, ніж другу – через відкриття ліній для голосування лише після виступу останнього учасника.

Відкриватиме гранд-фінал Норвегія, а закриватиме конкурс Албанія. Шведський гурт KAJ, який є головним фаворитом за версією букмекерів, співатиме 23-им.

Нагадаємо, що у ніч на 14 травня відбувся перший півфінал 69-го пісенного конкурсу «Євробачення» у швейцарському місті Базель. У ньому взяли участь 18 країн: Ірландія, Польща, Словенія, Естонія, Іспанія, Україна, Швеція, Португалія, Норвегія, Бельгія, Італія, Азербайджан, Сан-Марино, Албанія, Нідерланди, Хорватія, Швейцарія і Кіпр.

Визначено першу десятку фіналістів: Україна також потрапила до числа фіналістів. Букмекери відгадали 8 з 10 фіналістів першого півфіналу. До фіналу пройшли: Норвегія, Албанія, Швеція, Ісландія, Нідерланди, Польща, Сан-Марино, Естонія, Португалія, Україна.

Також стало відомо, що Україна виступить у першій половині фінального концерту. Разом із Ziferblat у цій частині також виступатимуть представники Ісландії та Іспанії.

Детальніше про представників країн та їх пісні читайте у матеріалі «Главкома» «Євробачення-2025: учасники другого півфіналу та їхні пісні».

Нагадаємо, що 11 травня у швейцарському Базелі відбулася церемонія відкриття пісенного конкурсу «Євробачення-2025». Бірюзовою доріжкою пройшли всі 37 учасників, серед них – український гурт Ziferblat.

Україну представляє гурт Ziferblat. Результати фіналу Національного відбору Євробачення 2025 стали відомі 8 лютого. Також «Главком» детально розповідав про творчість гурту та їх конкурсну пісню.