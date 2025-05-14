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Представник Норвегії на Євробаченні розповів про свій зв'язок із Україною

Володимир Слюсарь
glavcom.ua
Володимир Слюсарь
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Кайл Алессандро: Я знаю найбільш вживані свої фрази: «Я втомився», «Як справи?», «Доброго ранку», «Добраніч»
фото: скриншот з відео Суспільного

Кайл Алессандро: Моя мачуха із Сум та вона вчила мене української мови

Учасник Євробачення від Норвегії Кайл Алессандро розповів про свій зв'язок із Сумами та як вчив українську мову. Про це він повідомив у коментарі Суспільному на церемонії відкриття міжнародного пісенного конкурсу.

«Вона (моя мачуха – «Главком») із Сум. Вона вчила мене української, найбільш вживаних фраз. Наприклад, «Я втомився», бо я дуже втомлений, бо працюю багато. А ще «Як справи?», «Доброго ранку», «Добраніч». Також можу представити себе», – розповів Кайл Алессандро.

Нагадаємо, що у ніч на 14 травня відбувся перший півфінал 69-го пісенного конкурсу «Євробачення» у швейцарському місті Базель. У ньому взяли участь 18 країн: Ірландія, Польща, Словенія, Естонія, Іспанія, Україна, Швеція, Португалія, Норвегія, Бельгія, Італія, Азербайджан, Сан-Марино, Албанія, Нідерланди, Хорватія, Швейцарія і Кіпр.

Визначено першу десятку фіналістів. Як відомо, Україна також потрапила до числа фіналістів. Букмекери відгадали 8 з 10 фіналістів першого півфіналу. До фіналу пройшли: Норвегія, Албанія, Швеція, Ісландія, Нідерланди, Польща, Сан-Марино, Естонія, Португалія, Україна.

Також стало відомо, що Україна виступить у першій половині фінального концерту. Разом із Ziferblat у цій частині також виступатимуть представники Ісландії та Іспанії

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Теги: Суми Норвегія Євробачення

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