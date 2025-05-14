Євробачення-2025. Виступи першої десятки фіналістів (відео)
Букмекери відгадали 8 з 10 фіналістів першого півфіналу
13 травня відбувся перший півфінал 69-го пісенного конкурсу «Євробачення» у швейцарському місті Базель.
У першому півфіналі взяли участь 18 країн: Ірландія, Польща, Словенія, Естонія, Іспанія, Україна, Швеція, Португалія, Норвегія, Бельгія, Італія, Азербайджан, Сан-Марино, Албанія, Нідерланди, Хорватія, Швейцарія і Кіпр.
Визначено першу десятку фіналістів. Як відомо, Україна також потрапила до числа фіналістів.
«Главком» публікує виступи учасників першого півфіналу пісенного конкурсу, які пройшли до фіналу.
Норвегія: Kyle Alessandro – Lighter
Албанія: Shkodra Elektronike – Zjerm
Швеція: KAJ – Bara Bada Bastu
Ісландія: VÆB – RÓA
Нідерланди: Claude – C’est La Vie
Польща: Justyna Steczkowska – GAJA
Сан-Марино: Gabry Ponte – Tutta L’Italia
Португалія: NAPA – Deslocado
Естонія: Tommy Cash – Espresso Macchiato
Україна: Ziferblat – Bird of Pray
Згалом у Євробаченні 2024 беруть участь 37 країн. У другому півфіналі, який пройде у четвер, 15 травня, виступлять представники 19 країн.
Фінал конкурсу відбудеться 17 травня за участю 26 країн: по 10 країн з кожного півфіналу, країни Великої п’ятірки (Велика Британія, Німеччина, Іспанія, Італія та Франція) і країна-господиня – Швейцарія.
Нагадаємо, Україна потрапила до фіналу «Євробачення-2025», але її назвали останньою з десяти фіналістів першого півфіналу.
Напруга в залі досягла піку, а гурт Ziferblat, який представляє країну, не приховав емоцій.
До слова, Українська співачка Jerry Heil разом з минулорічними конкурсантами виступили на сцені першого півфіналу Євробачення-2025.
Хто виступив у першому півфіналі «Євробачення-2025»
- Ісландія;
- Польща;
- Словенія;
- Естонія;
- Україна;
- Швеція;
- Португалія;
- Норвегія;
- Бельгія;
- Азербайджан;
- Сан-Марино;
- Албанія;
- Нідерланди;
- Хорватія;
- Кіпр.
Детальніше про представників країн та їх пісні читайте у матеріалі «Главкома» «Євробачення-2025: учасники першого півфіналу та їхні пісні».
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