Євробачення-2025. Виступи першої десятки фіналістів (відео)

Букмекери відгадали 8 з 10 фіналістів першого півфіналу

13 травня відбувся перший півфінал 69-го пісенного конкурсу «Євробачення» у швейцарському місті Базель.

У першому півфіналі взяли участь 18 країн: Ірландія, Польща, Словенія, Естонія, Іспанія, Україна, Швеція, Португалія, Норвегія, Бельгія, Італія, Азербайджан, Сан-Марино, Албанія, Нідерланди, Хорватія, Швейцарія і Кіпр.

Визначено першу десятку фіналістів. Як відомо, Україна також потрапила до числа фіналістів.

«Главком» публікує виступи учасників першого півфіналу пісенного конкурсу, які пройшли до фіналу.

Норвегія: Kyle Alessandro – Lighter

Албанія: Shkodra Elektronike – Zjerm

Швеція: KAJ – Bara Bada Bastu

Ісландія: VÆB – RÓA

Нідерланди: Claude – C’est La Vie

Польща: Justyna Steczkowska – GAJA

Сан-Марино: Gabry Ponte – Tutta L’Italia

Португалія: NAPA – Deslocado



Естонія: Tommy Cash – Espresso Macchiato

Україна: Ziferblat – Bird of Pray

Згалом у Євробаченні 2024 беруть участь 37 країн. У другому півфіналі, який пройде у четвер, 15 травня, виступлять представники 19 країн.

Фінал конкурсу відбудеться 17 травня за участю 26 країн: по 10 країн з кожного півфіналу, країни Великої п’ятірки (Велика Британія, Німеччина, Іспанія, Італія та Франція) і країна-господиня – Швейцарія.

Нагадаємо, Україна потрапила до фіналу «Євробачення-2025», але її назвали останньою з десяти фіналістів першого півфіналу.

Напруга в залі досягла піку, а гурт Ziferblat, який представляє країну, не приховав емоцій.

До слова, Українська співачка Jerry Heil разом з минулорічними конкурсантами виступили на сцені першого півфіналу Євробачення-2025.

Хто виступив у першому півфіналі «Євробачення-2025»

Ісландія;

Польща;

Словенія;

Естонія;

Україна;

Швеція;

Португалія;

Норвегія;

Бельгія;

Азербайджан;

Сан-Марино;

Албанія;

Нідерланди;

Хорватія;

Кіпр.

Детальніше про представників країн та їх пісні читайте у матеріалі «Главкома» «Євробачення-2025: учасники першого півфіналу та їхні пісні».