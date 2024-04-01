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Кремль створює інформаційні умови для ймовірної ескалації проти НАТО – ISW

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Кремль створює інформаційні умови для ймовірної ескалації проти НАТО – ISW
Аналітики ISW вважають, що спроби Кремля застосувати свої федеральні закони щодо офіційних осіб НАТО за дії в їхніх власних країнах фактично заперечують суверенітет цих держа
фото скріншот відео

Раніше російська влада оголосила в розшук кількох чиновників з країн-членів НАТО за звинуваченням у порушенні ними різних російських законів у власних країнах

Російська влада  продовжує створювати інформаційні умови для виправдання можливої ескалації РФ проти країн НАТО в майбутньому, вважають в Про це йдеться у звіті Інституті вивчення війни (ISW). 

Кремль продовжує зусилля щодо забезпечення виконання російських федеральних законів у пострадянських країнах, де Росія не має правової юрисдикції, йдеться у звіті.

Як зазначається, вчора, 31 березня, генпрокурор РФ Ігор Краснов заявив, що Росія всупереч міжнародному праву продовжуватиме відстоювати своє право застосовувати закони РФ до посадових осіб НАТО та пострадянських держав за їхні дії, вчинені на території власних країн, де російські суди не мають юрисдикції, а отже таке переслідування є «нереалістичним».

Раніше МВС РФ оголосило в розшук кількох чиновників з країн-членів НАТО за звинуваченням у порушенні ними різних російських законів у власних країнах.

ISW вважає, що спроби Кремля застосувати свої федеральні закони щодо офіційних осіб НАТО за дії в їхніх власних країнах фактично заперечують суверенітет цих держав і є частиною зусиль Росії створити інформаційні умови на виправдання можливої ескалації проти країн НАТО в майбутньому.

У лютого російські ЗМІ повідомили, що в РФ оголосили у розшук десятки посадових осіб урядів країн-членів НАТО та Європейського Союзу за нібито осквернення та знищення пам'ятників радянським воїнам.

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Теги: НАТО росія дезінформація

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