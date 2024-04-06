Головна Світ Політика
search button user button menu button

Bild: Україна може повторити долю Німеччини після Другої світової війни

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Bild: Україна може повторити долю Німеччини після Другої світової війни
La Repubblica написала, що НАТО нібито обговорює з Україною негайний прийом до Альянсу в обмін на відмову від окупованих територій
колаж із відкритих джерел

ЗМІ припускають, що керівництво НАТО і Київ можуть неофіційно обговорювати негайний прийом України до Альянсу

Україна може повторити долю Німеччини після Другої світової війни. Таку думку висловив оглядач німецького видання Bild Марк Олівер Рюле.

Журналіст прокоментував статтю італійської газети La Repubblica, у якій ішлося про те, що в НАТО нібито тривають переговори про негайний прийом України в Альянс в обмін на відмову від українських територій, які окупували російські загарбники.

Рюле процитував генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, який заявив, що єдиний шлях до міцного миру в нашій країні – це гарантія військової потужності ЗСУ, щоб російський диктатор Володимир Путін зрозумів, що йому не перемогти Україну на полі бою.

Водночас журналіст вважає, що ці слова «не суперечать плану розділу і моментального членства в НАТО». Він нагадав, що після закінчення Другої світової війни Німеччина була розділена схожим чином. У радянській зоні окупації було створено Німецьку демократичну республіку (НДР), яка проіснувала до 1990 року.

Нагадаємо, що всі союзники підтримують ідею надання Україні офіційного запрошення до вступу до НАТО, окрім Німеччини та США.

До слова, генсек НАТО Єнс Столтенберг назвав потенційні сценарії війни в Україні.

Читайте також: Тридцять третім будеш? Ювілей НАТО: що варто знати українцям
Теги: Німеччина НАТО війна Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Якщо раптом наші партнери на різних рівнях зараз будуть надувати щоки і говорити, що НАТО збирається виділити Україні 100 ярдів – це ні про що»
НАТО виділить Україні $100 млрд? Що треба розуміти
4 квiтня, 19:33
За словами президента, Путін хоче мобілізувати на 1 червня додатково 300 тис. військових
Росія планує мобілізувати 300 тис. осіб на початку літа – Зеленський
3 квiтня, 15:14
Раніше повідомлялося, що Росії знадобиться від п'яти до семи років, щоб відновити свої сили для повномасштабної війни
Армія РФ майже повністю відновилася після величезних втрат в Україні – Держдеп США
4 квiтня, 15:24

Політика

Bild: Україна може повторити долю Німеччини після Другої світової війни
Bild: Україна може повторити долю Німеччини після Другої світової війни
Макрон розповів про першу з 2022 року розмову міністрів оборони Франції та РФ
Макрон розповів про першу з 2022 року розмову міністрів оборони Франції та РФ
Лукашенко дозволив вручати білорусам SMS-повістки
Лукашенко дозволив вручати білорусам SMS-повістки
До чого готується Лукашенко? Воєнні експерти оцінили загрозу з півночі
До чого готується Лукашенко? Воєнні експерти оцінили загрозу з півночі
Вибори президента Словаччини: букмекери спрогнозували долю прозахідного кандидата
Вибори президента Словаччини: букмекери спрогнозували долю прозахідного кандидата
Як повалити Путіна? Європарламентар дав рецепт західним урядам
Як повалити Путіна? Європарламентар дав рецепт західним урядам

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
139K
Маніяк не зупиниться. Кучма звернувся до західних політиків, які схиляють Україну до переговорів з Путіним
16K
Норвегія змінила виплати для біженців України: яку допомогу можна отримати
9648
В Україні масштабна повітряна тривога тривала близько півтори години
9386
Угорщина та Сербія блокують на кордоні допомогу для ЗСУ – українська діаспора
4030
У столичному метро спалахнула пожежа (відео)
3964
В Україні масштабна повітряна тривога тривала майже півтори години

Новини

6 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
Маніяк не зупиниться. Кучма звернувся до західних політиків, які схиляють Україну до переговорів з Путіним
Вчора, 19:30
У Нью-Йорку стався землетрус (відео)
Вчора, 18:55
Лідер боснійських сербів нагородив Орбана орденом. Раніше такий отримав Путін
Вчора, 18:18
У Києві діти отруїлися наркотичними речовинами у шоколаді
Вчора, 16:45
СБУ повідомила про підозру «експерту» з телеканалів Медведчука
Вчора, 16:33

Прес-релізи

У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
3 квiтня, 17:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua