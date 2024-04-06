Bild: Україна може повторити долю Німеччини після Другої світової війни

La Repubblica написала, що НАТО нібито обговорює з Україною негайний прийом до Альянсу в обмін на відмову від окупованих територій

ЗМІ припускають, що керівництво НАТО і Київ можуть неофіційно обговорювати негайний прийом України до Альянсу

Україна може повторити долю Німеччини після Другої світової війни. Таку думку висловив оглядач німецького видання Bild Марк Олівер Рюле.

Журналіст прокоментував статтю італійської газети La Repubblica, у якій ішлося про те, що в НАТО нібито тривають переговори про негайний прийом України в Альянс в обмін на відмову від українських територій, які окупували російські загарбники.

Рюле процитував генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, який заявив, що єдиний шлях до міцного миру в нашій країні – це гарантія військової потужності ЗСУ, щоб російський диктатор Володимир Путін зрозумів, що йому не перемогти Україну на полі бою.

Водночас журналіст вважає, що ці слова «не суперечать плану розділу і моментального членства в НАТО». Він нагадав, що після закінчення Другої світової війни Німеччина була розділена схожим чином. У радянській зоні окупації було створено Німецьку демократичну республіку (НДР), яка проіснувала до 1990 року.

Нагадаємо, що всі союзники підтримують ідею надання Україні офіційного запрошення до вступу до НАТО, окрім Німеччини та США.

До слова, генсек НАТО Єнс Столтенберг назвав потенційні сценарії війни в Україні.