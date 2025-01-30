Суд у РФ виніс вирок українцю, який в окупованому селі шукав матір

Заарештували харків'янина окупанти у червні 2023 року

Санкт-Петербурзький міський суд засудив 29-річного українця Івана Забавського до 11 років колонії суворого режиму за нібито шпигунство. Про це повідомляє «Медіазона».

Забавського заарештували окупанти у червні 2023 року. Він проживав у Харкові та працював у кафе. Його мати, Марина Забавська, після початку повномасштабного вторгнення Росії залишилася у селі Тавільжанка Куп’янського району Харківщини. У вересні того ж року її сестра загинула внаслідок обстрілу. Коли російські війська наблизилися до села, жінка вирішила виїхати до Росії.

Зв’язку в Тавільжанці не було, і Забавський не міг знайти матір. Щоб її розшукати, він вирушив до села як водій вантажу гуманітарної допомоги, оскільки інші автомобілі до прифронтової зони не пропускали. Відтоді його слід зник, а населений пункт опинився під російською окупацією. Сусіди повідомили Марині Забавській, що бачили, як її сина затримали російські військові.

Лише у травні 2023 року російське міністерство оборони повідомило жінці, що її син перебуває на території Росії та був заарештований «за протидію спеціальній військовій операції».

Судовий процес за обвинуваченням у шпигунстві розпочався влітку 2024 року й проходив у закритому режимі, тож деталі звинувачення залишаються невідомими. Прокурор клопотав про 13 років позбавлення волі для українця.

Раніше Західний окружний військовий суд у Москві незаконно засудив сімох українських військовополонених до тюремного ув'язнення на терміни від 15 до 16 років за їхню участь у наступальних діях ЗСУ на Курщині.

До слова, на тимчасово окупованій Донеччині росіяни засудили військових 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ, які обороняли Маріуполь на початку вторгнення.